Deze BN'ers zijn het gezicht van de vaccinatiecampagne

Het coronavirus ontregelt ons leven al meer dan een jaar. De vaccinatiecampagne is inmiddels in volle gang. Dit zou ons weer een stuk dichterbij 'het oude normaal' moeten brengen. Op dit moment zijn er ongeveer 4,7 miljoen prikken gezet, je kunt het aantal dagelijks bekijken op het Coronadashboard. Naast het prikken is ook een campagne gestart en die heet 'Ik stroop mijn mouw op'. Om zoveel mogelijk landgenoten te overtuigen van het nut om zich te laten vaccineren worden bekende Nederlanders ingezet die laten zien dat zij vóór vaccinatie zijn.

Ik stroop mijn mouw op Er zijn steeds meer BN'ers die zich verbinden aan de vaccinatiecampagne. Tot nu toe waren het vooral de wat 'oudere' bekende gezichten die lieten zien dat zij hun 'mouw opstropen', maar we verwachten dat er nog wel wat nieuwe plaatjes komen naarmate de opgeroepen mensen jonger worden. Op dit moment zetten Erica Terpstra, Foppe de Haan, Noraly Beyer, Bennie Jolink, Eugènie Herlaar, Hans van Breukelen en tv-dokter Ted van Essen zetten zich in als ambassadeur. Je kunt trouwens ook je eigen poster maken en delen op social media met de hashtag #ikstroopmijnmouwop. We zien nog niet heel veel voorbeelden op social media met de hashtag, maar dat kan te maken hebben met de leeftijd van de mensen die eerst aan de beurt waren voor een vaccinatie. Welke BN'ers volgen nog? Wij weten nog niet welke bekende Nederlanders hun gezicht verbinden aan de vaccinatiecampagne. Wie dit doet kan in ieder geval rekenen op commentaar. Want hoewel steeds meer prikken worden gezet, zijn er ook genoeg mensen die de vaccinatie niet willen hebben. Het inzetten van bekende gezichten voor een vaccinatiecampagne is trouwens niet nieuw. Al in de jaren 50 gebeurde dat. Onder andere Elvis Presley verbond toen zijn beroemde status aan het poliovaccin. Dat gebeurt niet voor niks: beroemde mensen kunnen twijfelaars over de streep trekken. Internationale beroemdheden zoals Jane Fonda, Joan Collins en Arnold Schwarzenegger deelden op social media trots dat zij lieten vaccineren.

Hoe en wanneer krijg je een oproep voor vaccinatie? Wil je je graag laten vaccineren? Dan ben je natuurlijk benieuwd wanneer je aan de beurt bent. De uitnodiging komt per post van het RIVM of je werkgever als je in de zorg werkt. Ook de huisarts of medisch specialist kan bepaalde groepen per post uitnodigen. Let op, want er zijn ook valse e-mails in omloop. Helaas trappen nog steeds veel mensen in dit soort oplichting. Klik niet op linkjes en raadpleeg de GGD bij twijfel.Koop trouwens ook maar geen COVID-19 vaccinatie op het darkweb. Wil je weten wanneer jij aan de beurt bent en welke vaccins er worden gebruikt? Dit lees je in deze 'volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken'. Er wordt van oud naar jong uitgenodigd, meestal om naar de priklocatie van de GGD te komen. Je moet natuurlijk helemaal zelf weten of je ervoor kiest je te laten vaccineren. In deze reeks video's legt Professor Dr. Marjolein van Egmond, immunoloog aan het Amsterdam UMC, uit waarom je als gezonde volwassene het coronavaccin zou nemen.