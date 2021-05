Red een COVID-19 vaccin op Prullenbakvaccin

Een aantal initiatiefnemers uit de gezondheidszorg vonden het ongelofelijk zonde dat ongebruikte COVID-19 vaccins verloren gaan omdat ze ‘over de datum’ raken. Bijvoorbeeld doordat uitgenodigde personen niet op komen dagen bij hun vaccinatie-afspraak. Een huisarts schreef enkele weken geleden over de vaccins die zo verloren gaan. Dat werd opgepikt door de Chief Medical Information Officer van VWS, Marlies Schijven, zo meldt ICT&health.

Vaccins niet in de prullenbak

Zij heeft, op persoonlijke titel, samen de huisarts die de eerste melding deed en een software ontwikkelaar, nu een speciale website, prullenbakvaccin.nl, in het leven geroepen. Daar kunnen huisartsen en andere vaccinerende instellingen de ongebruikte vaccins aanbieden. Iedereen van 18 jaar en ouder die nog niet via de reguliere weg uitgenodigd is voor een vaccin kan op de website zoeken naar beschikbare overgebleven vaccins in zijn of haar buurt.

Prullenbakvaccin laat wel duidelijk weten dat iedereen die gebruik wil maken van een overgebleven vaccin, daar wel op kan inschrijven, maar reserveren is niet mogelijk. Op de website kun je op een kaart van Nederland in jouw regio precies zien waar en wanneer vaccins beschikbaar zullen zijn. Door middel van groene (nog vrij) en rode (alles op) huisjes kun je dan zien wat de kans is dat er een vaccin voor jou klaar ligt.