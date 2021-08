Festivals in de zomer van 2021: wat is nu de status en wanneer mogen we weer?

Het is ondertussen een soap geworden, de onduidelijkheid over de festivalzomer van 2021. Een korte recap: het begon allemaal met fantastisch nieuws eind juni. De festivals mochten toch doorgaan deze zomer. In no time moesten de organisatoren mensen zoeken en gas geven op de organisatie. Met plezier, want nadat 2020 een verloren jaar was, waren de festivals juist heel blij dat er in de zomer van 2021 wel weer gefeest mocht worden.

Eendaagse en meerdaagse festivals

We weten allemaal dat die blijdschap van korte duur was. Doordat het aantal coronabesmettingen explosief toenam, werd al snel besloten dat er heel strenge regels gingen gelden voor festivals. En er werd een streep gezet door de meerdaagse festivals, in ieder geval tot 1 september. Geen Lowlands dus. Gisteren kwam een soort van duidelijkheid voor de eendaagse festivals en ook dat pakte niet positief uit. Volg je het nog?