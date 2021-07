ID&T c.s. en staat gaan praktische haalbaarheid evenementen onderzoeken

Samen met onder andere de Alliantie van Evenementenbouwers en Fieldlab Evenementen ging ID&T c.s. gisteren namens de evenementenbranche in gesprek met de staat over een duurzame toekomst voor de evenementenbranche.

Kort geding

Naar aanleiding van het kort geding dat festivalorganisator ID&T, bekend van onder andere Mysteryland, Milkshake en Decibel Outdoor, op vrijdag 9 juli 2021 tegen de staat heeft aangespannen heeft minister De Jonge tijdens het Tweede Kamerdebat van woensdag 14 juli een voorstel gedaan om in gesprek te gaan met de branche. Eerder vandaag ging ID&T namens de ruim 40 organisaties die zich al eerder als mede-eisers aansloten bij het kort geding, waaronder F1 Dutch Grand Prix Zandvoort, Paaspop, Apenkooi en Par-T, het gesprek met de betrokken bewindslieden aan.

Tijdens het gesprek hebben deskundigen die lid zijn van het OMT op persoonlijke titel nieuwe inzichten gegeven, met name over de nieuwe onzekerheid over de delta variant. De inzichten van het OMT leiden mogelijk tot nieuwe maatregelen, waarbij testen in plaats van 40 uur voor aanvang maximaal 24 uur voor het einde van het evenement getest worden en daarnaast moeten ook gevaccineerden zich in alle gevallen laten testen voor de aanvang van een evenement. Afgesproken is dat de praktische haalbaarheid wordt onderzocht, echter ziet de sector hier stevige uitdagingen. De komende dagen blijven de partijen in nauw overleg om snel duidelijkheid te krijgen en gaan op een later te bepalen moment nogmaals in gesprek.

Praktische haalbaarheid

Rosanne Janmaat, COO van ID&T: “We hebben afgesproken de praktische haalbaarheid te onderzoeken. Het is voor onze branche cruciaal om perspectief op de toekomst te krijgen, waarin wij op korte termijn op een veilige en verantwoorde manier evenementen kunnen organiseren en dit op de lange termijn ook zonder maatregelen kunnen doen.”

De partijen hebben in het gesprek ingezet op het zo snel mogelijk ontwikkelen van een waterdicht systeem voor Testen voor Toegang en duidelijkheid onder welke voorwaarden evenementen doorgang kunnen vinden. Het is voor de sector van groot belang hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te hebben, uiterlijk 1 augustus. Daarnaast heeft de sector nogmaals bij de aanwezige ministers het belang van snelle besluitvorming benadrukt.