Ruim 30 partijen sluiten zich aan bij kort geding ID&T

De organisatie ziet het besluit dat de overheid heeft genomen als disproportioneel en zal een concept dagvaarding bij de rechtbank indienen. In de Fieldlab evenementen waaraan zij de afgelopen maanden hebben meegewerkt is bewezen dat het organiseren van evenementen veilig mogelijk is zonder 1,5 meter afstand.

Veel steun

Vandaag maken zij bekend dat ruim 30 andere partijen, waaronder de organisatoren achter onder andere Paaspop, DGTL, 7th Sunday, F1 Dutch Grand Prix Zandvoort, Zwarte Cross, Lakedance, Het Amsterdams Verbond, Hullabaloo Festival en LatinVillage, zich hierbij aansluiten als mede-eiser.

De partijen zijn het niet eens met de onlangs genomen beslissing van het kabinet om ongeplaceerde publieksevenementen categorisch te verbieden en zien de beslissing als onzorgvuldig voorbereid en onjuist. De verenigde organisatoren vragen aan de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening toestemming om publieksevenementen die voldoen aan de Fieldlab voorwaarden toe te staan. Deze voorwaarden voor het organiseren van een veilig evenement, zonder 1,5 meter afstand, zijn opgesteld aan de hand van gedegen onderzoek en de uitvoerige experimenten die Fieldlab Evenementen eerder dit jaar hebben uitgevoerd en zijn tevens onderschreven door het kabinet.

Van Straalen vervolgt: “We zijn de afgelopen dagen overweldigd door steunbetuiging vanuit onze bezoekers, artiesten en partners. Dat zoveel partijen uit de markt zich bij ons aansluiten geeft goed weer wat de impact is op de hele publieksevenementen branche.”

F1 Dutch Grand Prix Zandvoort



Imre van Leeuwen, algemeen directeur bij F1 Dutch Grand Prix Zandvoort: “Ook als grootschalig sportevenement hebben wij te maken met een lange aanlooptijd en grote financiële risico’s. Het is daarnaast voor ons internationaal niet uit te leggen dat we minder dan drie weken voor aanvang van het evenement pas duidelijkheid hebben over de voorwaarden waaronder we het evenement kunnen organiseren. Het is extra zuur dat we, ondanks het goede werk van Fieldlab Evenementen én de hoge vaccinatiegraad die Nederland bereikt heeft, straks, ondanks dat het veilig kan, mogelijk niet in staat zijn om er voor het oog van de wereld een groot succes van te maken.”

Paaspop en WiSH Outdoor



Joop Soree, CEO van The Event Warehouse, organisator van o.a. Paaspop en WiSH Outdoor: “Wij sluiten ons aan bij ID&T en het op handen zijnde kort geding vanwege de enorme (financiële) consequenties die de ontstane onduidelijkheid met zich meebrengt. We moeten weten waar wij, en de evenementenbranche aan toe zijn.”

Overzicht partijen die zich hebben aangesloten: 24-uurs Solexrace, 4PM Entertainment, A Venue Events, Absolutely Fresh, Apenkooi, Apex Event Productions, BeetjeDansen Events, BZB, Chasing the Hihat, De Wijze Uil, E&A, Elevations Events, Feestfabriek, First Vision, HockeyLoverz, Intents Events, Life Over Future, Minority Events, Nomads, One of the Guys, Par-T, Paaspop, Rebirth Events, Rotterdam Dance Parade, Sensation Events, Sportvibes, Thuishaven Events, Toffler, Trees of Live, UDC en ZeeZout.