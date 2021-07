​De festivalzomer heeft hulp nodig: ID&T heeft duizenden banen beschikbaar

Nu het startschot voor de Nederlandse festivalzomer 2021 officiëel is gegeven, kunnen evenementenorganisaties zoals ID&T niet wachten om eindelijk weer bezoekers te mogen ontvangen op evenementen zoals Mysteryland, Milkshake, Decibel Outdoor, Vunzige Deuntjes festival en meer. Om muziekliefhebbers de tijd van hun leven te kunnen geven op één van de ruim 70 evenementen die onder hun noemer vallen, hoopt ID&T ook deze zomer weer te kunnen rekenen op hulp van duizenden uitzendkrachten, freelancers en vrijwilligers.



In het afgelopen jaar, waarin het organiseren van grootschalige evenementen wegens de Corona pandemie geen mogelijkheid was, kozen veel tijdelijke krachten voor de zekerheid van een baan buiten de evenementenbranche. Zo gingen velen aan de slag in de bouw, als corona tester of ‘prikker’ bij de GGD of vonden zij een andere manier om inkomen te genereren. Nu evenementen weer toegestaan zijn, blijkt er een groot tekort aan onder andere festival bouwers, beveiligers, schoonmakers, horecamedewerkers, verkeersregelaars en hulpverleners die willen werken op evenementen.

Eerder dit jaar kon de organisatie al rekenen op hulp van honderden krachten tijdens de Fieldlab test events die in samenwerking met MOJO werden georganiseerd in de Ziggo Dome en op het evenemententerrein in Biddinghuizen. In 2019 werden circa 47.000 tijdelijke functies op de evenementen van ID&T ingevuld door externe krachten.