Deze zomer nog naar een festival? Maandag weten we meer!

Het leek zo mooi begin deze zomer: festivals mochten eindelijk weer doorgaan! Die festivalzomer is er nooit gekomen en de kans is groot dat we weer een jaar zonder festivals tegemoet gaan. Eerder deze week werden meerdaagse festivals tot 1 september al geannuleerd. Nu wil de evenementenbranche snel duidelijkheid hebben over de eendaagse feesten. Snel duidelijkheid Maandag liet het kabinet weten hier over 3 weken uitsluitsel over te geven. Dat is wel heel laat voor de organisatoren van festivals en mede onder druk van het kort geding van ID&T zal aanstaande maandag 2 augustus al een uitspraak worden gedaan over eendaagse evenementen die vanaf 14 augustus plaatsvinden. Eigenlijk stond het kort geding al voor 16 juli gepland. De sector besloot het nog even aan te houden en eerst het gesprek aan te gaan met minister De Jonge. Omdat bleek dat er niet snel duidelijkheid zou komen werd de druk opgevoerd. Het OMT brengt morgen advies uit over de eendaagse evenementen en op maandag 2 augustus zal het besluit door het kabinet worden aangekondigd tijdens een persmoment. ID&T heeft er nu alle vertrouwen in dat eendaagse festivals alsnog door kunnen gaan:

We zijn blij dat we samen met de Alliantie van Evenementenbouwers het kabinet hebben kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van snelle besluitvorming voor onze branche. Wij gaan er vanuit dat het besluit maandag positief zal uitpakken en er vanaf 14 augustus weer evenementen kunnen plaatsvinden, vanzelfsprekend op een veilige en verantwoorde manier. - Rosanne Janmaat, COO van de ID&T Groep

Festivals die misschien nog wel doorgaan Als ID&T er vertrouwen in heeft, dan hebben wij dat ook. Er is dus nog een kans dat je van half augustus tot eind september ergens op een festivalterrein een dansje kunt wagen. Helaas geen Milkshake Festival en Lakedance, maar misschien nog wel een aantal andere fijne feestjes. Zet ze alvast met potlood in je agenda: Dance Valley - 14 augustus

Dutch Valley - 15 augustus

Soenda festival - 28 augustus

Duikboot festival - 28 augustus De partijen die zich hebben aangesloten bij het kort geding van ID&T: 24-uurs Solexrace, 4PM Entertainment, A Venue Events, Absolutely Fresh, Apenkooi, Apex Event Productions, BeetjeDansen Events, BZB, Chasing the Hihat, De Wijze Uil, E&A, Elevations Events, Feestfabriek, First Vision, HockeyLoverz, Intents Events, Life Over Future, Minority Events, Nomads, One of the Guys, Par-T, Paaspop, Rebirth Events, Rotterdam Dance Parade, Sensation Events, Sportvibes, Thuishaven Events, Toffler, Trees of Live, UDC en ZeeZout.

Kort geding alsnog door als er een verbod komt Naast festivals zijn er nog veel meer eendaagse events die met smart wachten op een positief besluit van het kabinet. Totdat het kabinet met een nieuw besluit komt, wordt het kort geding dat de ID&T Groep, samen met 44 mede-eisers heeft ingediend, uitgesteld. Indien het kabinet besluit evenementen zonder overnachting te verbieden tot 1 september, komt het kort geding komende week alsnog voor. We keep you posted!