Spotify zet Wrapped live: geeft foutmelding

Spotify lijkt Wrapped 2024 online te hebben geplaatst, maar als je op het tabblad in de app tikt volgt er een foutmelding. Wrapped wordt vandaag of morgen verwacht, maar lijkt vandaag te komen: of zou Spotify ons toch nog net iets meer teasen met het tabblad?

Spotify Wrapped 2024

Er zijn veel bedrijven die allemaal met hun eigen ‘wrapped’ komen, alleen noemen ze het anders. Toch is het vrijwel allemaal genept van Spotify, dat met zijn zeer op-social-media-deelbare Wrapped altijd een enorme storm aan aandacht naar zichzelf toetrekt. Mensen vinden het leuk om te laten zien welke nummers of podcasts hun jaar hebben gemaakt. Of welke vreemde genres Spotify er allemaal bij verzint, want sommige delen van Wrapped blijven toch wat vreemd.

Wat er dit jaar in je Wrapped staat, dat weet je waarschijnlijk snel genoeg, maar vooralsnog zien we alleen maar een foutmelding als we op het nieuwe Wrapped-tabblad tikken in de Spotify-app. Wordt hopelijk snel vervolgd.. Je ziet het in ieder geval snel genoeg op social media.

UPDATE 13:17 uur – Het Wrapped-tabblad is nu verdwenen: het blijft duidelijk nog even spannend bij het Scandinavische streamingbedrijf.