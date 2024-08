Spotify Shuffle is bij sommige mensen stuk

Shuffelt Spotify niet, ondanks dat je de functie aan hebt gezet? Het lijkt bij sommige mensen stuk te zijn. Het shuffelt wel in de zin dat er een ander nummer afspeelt dat niet per se direct onder het vorige nummer staat in de lijst, maar hij kiest maar een paar nummers en herhaalt deze steeds.

Spotify shuffle

Spotify heeft drie smaakjes als het om het afspelen van afspeellijsten gaat. Je kunt kiezen voor gewoon chronologisch op hoe je de nummers in de lijst hebt gezet, je kunt kiezen voor shuffle waarbij hij willekeurig nummers uit de lijst afspeelt en dan is er nog smart shuffle, waarbij de AI er zelf wat nummers tussen stopt die passen bij de stijl en genres uit je playlist.

Update: I still don't work — Spotify Shuffle Button (@spotify_shuffle) May 9, 2024

Dat shuffle niet altijd goed werkt, is bekend. Het schijnt zelfs al jaren bij mensen voor te komen. Echter waren niet nooit zoveel mensen. Nu is dat wel anders. In afspeellijsten met 3000 nummers erin worden constant dezelfde 50 nummers ge-shuffelt. Bij iemand die 10.000 nummers in zijn playlist heeft (we wisten niet eens dat het kon) worden er zelfs maar 20 nummers afgespeeld. Er wordt aanzienlijk meer over geklaagd en het probleem lijkt zich dus uit te breiden. Je moet je afspeellijst bij dit probleem dus op de gewone chronologische manier beluisteren in plaats van in shufflemodus als je echt alle nummers wil beluisteren.

Creatief met playlists

Hoe het euvel zoveel erger heeft kunnen worden is onbekend. Voor zover we weten heeft Spotify niet recent iets aangepast aan zijn afspeellijsten. Wel is het ons ook vaker voorgekomen dat het niet lijkt alsof shuffle echt alle nummers uit een afspeellijst door elkaar heen afspeelt. Dat schijnt bij Apple Music beter te werken.

Spotify shuffle used to mean something now it just plays the same songs over and over pic.twitter.com/x3kByG0wlv — 𝐒𝐥𝐚𝐬𝐡𝐞𝐫 🩸 (@SlasherXCX) August 17, 2024

Je zal dus creatief moeten zijn wil je geen last hebben van dit teleurstellende shuffle-probleem. Misschien nieuwe playlists maken, of wat meer afspeellijsten van Spotify zelf beluisteren?

Ondertussen wachten we nog steeds op Spotify HiFi, dat rcent wel weer werd besproken, maar waarvan wij het toch echt pas geloven als we het zien. Of nou ja, horen.