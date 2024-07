Apple stelt dat Spotify niet meer innoveert

Streamingdienst Spotify heeft het de laatste tijd niet heel makkelijk. Het blijft maar beloven dat er Hi-Fi-streamingkwaliteit aankomt, en tegelijkertijd zien we er weinig van. Een project dat al jaren in beslag neemt, terwijl het dat allang had moeten hebben. Zeker omdat de concurrentie het wel al jaren aanbiedt. Eén van die concurrenten is Apple en dat zegt nu ook: “Waar anderen met audioboeken en podcasts aan de slag gaan, zijn wij gericht op muziek met Apple Music.”

Spotify

Het noemt Spotify niet bij naam, maar het geeft aan dat Apple Music geen gratis versie heeft en niets weggeeft, wat natuurlijk een directe referentie is naar Spotify, dat dit wel aanbiedt. Op Wallpaper zegt Oliver Schusser, die vice-president is van Apple Music, dat ‘anderen op de streamingmarkt zijn gestopt met innoveren’, terwijl Apple dat wel blijft doen met Apple Music. Hij doelt daarmee onder andere op de speciale dienst voor klassieke muziek en Apple Music Sing, waarmee je het als een soort karaoke kunt meezingen met de muziek.

Het is natuurlijk makkelijk praten om jezelf op de borst te kloppen en anderen neer te halen, maar Apple zegt het niet zomaar. Het heeft een punt. Spotify is de laatste jaren als het om muziek gaat eigenlijk weinig verder gegaan dan waar het was, omdat het zo’n focus heeft op podcasts en audioboeken. Recent heeft het weliswaar de mogelijkheid toegevoegd om bij sommige nummers de videoclip te bekijken, maar ten eerste is dit nog niet beschikbaar in de Verenigde Staten en ten tweede heeft Apple Music dit ook al een heel lange tijd, sowieso meer dan een jaar.

Apple Music versus Spotify

Ook heeft Spotify de neiging om wat het wel uitrolt, langzaam te doen. Het zou er goed aan doen om wat meer gas te geven op dingen die veel meer mensen helpen, en die met muziek te maken hebben: ooit was het toonaangevend en zorgde Spotify ervoor dat mensen niet illegaal bleven downloaden, maar inmiddels is het inderdaad zeker geen voorloper meer.