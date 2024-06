Apple WWDC 2024: de 10 grootste aankondigingen

Apple heeft tijdens zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie veel grote aankondigingen gedaan. Tijdens deze conferentie gaat het niet om apparaten, maar wel om software. En zeg je anno 2024 software, dan zeg je AI. En dat is precies wat Apple zei: kunstmatige intelligentie. Dit zijn de 10 grootste aankondigingen van Apple WWDC 2024.

1. AI (Apple Intelligence) komt in alle Apple-apparaten voorbij

Apple komt met een eigen kunstmatige intelligentie en het heet Apple Intelligence. Het idee is dat er meerdere verschillende AI-systemen naar je iPhone, iPad en Mac komen waarmee je onder andere afbeeldingen kunt genereren en teksten kunt samenvatten. Het wordt een gratis systeem en is beschikbaar op de iPhone 15 Pro en iPads en Macs met een M1-chip en nieuwer.

2. Siri krijgt een grote upgrade met heel veel AI

Siri krijgt niet alleen een prominentere plek binnen het ecosysteem van Apple, ze wordt ook nog voorzien van een flinke AI-upgrade. Dat betekent dat ze straks informatie uit bepaalde e-mail kan halen en een foto van je vrienden kan opzoeken. Ook ChatGPT wordt deel van Siri, waarbij Siri bepaalt of een vraag meer past bij ChatGPT (en dus wat algemener is) of dat ze die zelf kan beantwoorden.

WWDC 2024 Key Points App Lock

App Hide

RCS Chat Messaging

Material U

Game Mode

Customized Control Center

Calculator App for iPad

Call Recording for iPhone

Apple Intelligence

Messages via Satellite

Scheduled Messages

Genmoji

Objects Eraser from Pictures

Passwords#WWDC2024 #WWDC pic.twitter.com/vr8o16dxZM — Tech Ki Khabar (@tech_ki_khabar) June 11, 2024

3. Apple TV Plus kopieert van Amazon Prime Video

Wil je weten naar welke acteur je zit te kijken in die bepaalde scène? Je weet als je Amazon Prime Video kijkt precies wie dat is, want daar is een speciale functie voor. Apple kopieert die nu. Het heet inSights en je vindt het binnenkort op Apple TV Plus, dat straks ook 21:9-beamers ondersteunt.

4. RCS komt eindelijk naar iPhone

Google heeft er heel veel moeite voor gedaan, en op een gegeven moment heeft Samsung zich ermee bemoeid, maar eindelijk komt er RCS-ondersteuning naar de iPhone. RCS staat voor Rich Communication Services en is een soort upgrade van sms/mms. De chatwolkjes als je met een Android-gebruiker chat in iMessage blijven groen, maar mensen met een Android kunnen nu wel je foto’s in vol ornaat zien. Althans, dat denken we: Apple was er niet heel uitgebreid over.

5. iPhone wordt persoonlijker

Het vergrendelscherm van iPhone is de laatste tijd al steeds persoonlijker geworden, maar nu komen er nog meer mogelijkheden om je iPhone helemaal naar eigen hand te zetten. Er komt een nieuw beheercentrum en er is een nieuwe gamemodus om de activiteiten in de achtergrond te dimmen. Daarnaast kun je bepaalde apps locken, mocht je iemand je telefoon even in handen geven.

6. In stilte reageren op Siri

De nieuwe AirPods Pro krijgen de optie om met Siri om te gaan, zonder dat je erbij hoeft te praten. Het gaat dan om het schudden van je hoofd om Siri te laten weten of je het ermee eens bent of niet.

With iOS 18, users can change the app colors as per their liking.

New iOS 18 Siri animation is insane 🔥🥵

Genmoji😍 is to go Apple | iPad | iPhone 📢#WWDC24 #AppleEvent #iOS18#AppleIntelligence pic.twitter.com/cZDw0dU3ma — 𝕽𝖔𝖇𝖊𝖗𝖙🤖 (@Its_Robert06) June 11, 2024

7. Genmoji worden een ding

Tijdens Apple WWDC 2024 hebben we ook kennisgemaakt met een nieuwe vorm van emoji: genmoji. Gen staat hierbij niet voor Gen Z, maar voor genereren. Je kunt je eigen emoji maken op basis van een tekstprompt. Ook kun je hele AI-afbeeldingen maken, maar die functie heet Image Playground.

8. Een eigen wachtwoord-app

Apple kopieert veel van anderen ditmaal en dat merk je onder andere aan de nieuwe Passwords-app. Hierin kun je je logins voor allerlei websites opslaan, zodat je een goed moeilijk wachtwoord kunt kiezen, maar niet hoeft te onthouden. De app popt vanzelf op met een suggestie als je wil inloggen op een dienst waar hij al inloggegevens van heeft.

9. Widgets op Apple Watch wanneer je ze nodig hebt

Apple Watch wordt voorzien van de mogelijkheid om met bepaalde widgets te komen wanneer je ze nodig hebt. Misschien denk je zelf van niet, maar de meeste mensen zijn toch echt gewoontedieren en jij waarschijnlijk ook. Je slimme horloge leert je wat beter kennen en weer en straks ongeveer wel wanneer je bepaalde widgets nodig hebt om daar vervolgens op dat moment mee te komen.

10. MacOS laat je je iPhone spiegelen

Android-gebruikers kennen dit al, maar Apple doet het misschien wel wat beter. Het laat je nu een soort miniversie van je smartphone tonen op je Mac, waardoor je meldingen kunt zien en ook echt je telefoon kunt bedienen vanaf je computer.