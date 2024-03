​Apple WWDC 2024 vindt plaats op 10 juni: AI komt eraan

Mark your calendars for #WWDC24 , June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD

Daarnaast zou Apple van plan zijn om nieuwe hardware aan te kondigen. Er wordt gesproken over twee nieuwe AirPods: een goedkopere variant en AirPods 3 met noise-canceling. Ook komen er waarschijnlijk een AirPods Max-hoofdtelefoon met USB-C. Er wordt hier en daar ook gesproken over een nieuwe iPad, al kan het zijn dat Apple daar niet mee wacht tot juni, maar deze een dezer weken al aankondigt.

Apple zou al enige tijd werken aan kunstmatige intelligentie, ook al horen we er weinig van. Daar moest tijdens WWDC op 10 juni verandering in komen. Het evenement zelf duurt vier dagen, maar het wordt afgetrapt met een keynote op die 10 juni en dan horen we vaak interessante nieuwe mogelijkheden die naar iOS komen en meer. Dat ook Apple druk doende is met AI is niet vreemd: Google en Microsoft zijn er al veel langer mee bezig. Het is nog onduidelijk of Apple echt zijn eigen AI maakt of toch bestaande kunstmatige intelligentie als basis kiest.

iOS-update

Wat vaste prik is tijdens WWDC het aankondigen van nieuwe mogelijkheden voor iOS, iPadOS, watchOS en macOS: het is Apple’s equivalent van Google I/O, dat in mei gepland is. Voor beide grote techbedrijven is het een moment om ontwikkelaars te laten zien met welke nieuwe mogelijkheden ze aan de slag kunnen. We krijgen daarbij ook als publiek een glimps van wat de grote update van de besturingssystemen iOS en Android inhouden. Die update komt niet meteen, maar in september/oktober.

Voor Apple gaat het gerucht dat er nieuwe mogelijkheden komen om de toegankelijkheid te vergroten, zodat mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking de iPhone beter kunnen gebruiken. Ook wordt er verwacht dat je app-iconen straks waar je maar wil op je iPhone kunt zetten. Verder is het vooral afwachten waarmee Apple komt, maar de focus zal liggen op kunstmatige intelligentie. 10 juni kan dus in de agenda, dat is op een maandag en de verwachting is dat de keynote dan om 19:00 uur Nederlandse tijd plaatsvindt.