Wat kunnen we verwachten van iOS 16?

Apple heeft zijn WWDC aangekondigd en tijdens die presentatie gaat het altijd om software in plaats van hardware. Geen iPhones, maar iOS dus. Apple’s toestellen zijn nu toe aan iOS 16, maar wat kunnen we er precies van verwachten?

Terug naar de software, want kun je deze update ook verwachten op een ouder toestel? Zeker. Apple staat erom bekend nog erg lang oude toestellen te blijven updaten en het is dan ook zeker niet alleen voor iPhone 13 of 14. Wel zou je iPhone een A10-processor moeten hebben, wat betekent dat het gaat om iPhone 7 en hoger. Tegelijkertijd verschijnt er naast iOS 16 ook iPadOS16, wat waarschijnlijk niet werkt op de iPad Mini 4, Pad 5, iPad Air 2 en de 12,9 inch iPad Pro. Hierbij gaat Apple dus iets anders te werk.

Natuurlijk zijn het alleen nog geruchten, want Apple houdt de lippen stijf op elkaar. De nieuwe grote software-update van Apple wordt echter waarschijnlijk op die WWDC aangekondigd, want zo werkte het bijvoorbeeld ook met iOS 15, de voorganger. De verwachting is dat de grote iPhone-update verschijnt in september, wat vaak gelijk loopt met de release van een nieuwe iPhone. Dit jaar wordt iPhone 14 verwacht.

Grote widgets

De grootste verandering in de iPhone-gebruikerservaring komt waarschijnlijk in de vorm van widgets: de kleine app-vierkantjes die op het startscherm staan. Men suggereert dat iOS 16 "grote widgets" naar de tafel brengt. Apps worden weergegeven in grotere vierkanten en rechthoeken dan normaal, waardoor er ruimte is voor meer informatie, zoals het weer van de dag, specifieke herinneringen en het nummer dat wordt afgespeeld. Apple is lang niet zo goed met widgets als Android (zeker op Pixel 6, waar de nadruk ook erg lag op widgets), dus het is goed dat het hier aandacht aan besteedt.

Een andere aanpassing zou het uiterlijk van elk icoon zijn. Apple zou de iconen meer willen laten lijken op MacOS Monterey en dat is toch net even wat moderner. Ook wordt er gedacht dat Apple FaceTime meer zoals Zoom doet lijken, omdat het ook veelvuldig wordt gebruikt voor het houden van videoconferenties. Of Apple met nog meer mogelijkheden komt die hybride werken beter moeten maken, dat is vooralsnog onbekend.