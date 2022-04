Apple WWDC ook dit jaar volledig online

Apple heeft de data voor haar jaarlijkse Worldwide Development Conference (WWDC) bekend gemaakt. Het event, waar onder andere de nieuwste besturingssystemen voor iPhone, iPad, Watch, Mac en AppleTV gepresenteerd worden, vindt plaats van 6 tot 10 juni.

Online event

Net als de afgelopen twee jaar zal de WWDC ook in 2022 weer een volledig online event worden. Enige uitzondering is de opening keynote op 6 juni. Binnenkort zal Apple meer informatie publiceren over hoe ontwikkelaars zich kunnen aanmelden om daarbij aanwezig te zijn. Gezien de beperkte ruimte zal dit voornamelijk voorbehouden zijn aan Amerikaanse ontwikkelaars, wellicht aangevuld met een aantal internationale genodigden.

Ondanks het online-only karakter van de ontwikkelaarsconferentie, wil Apple er wel alles aan doen om de wereldwijde uitstraling van, en deelname aan het event te versterken. Daarvoor wordt het aantal informatiesessies en geavanceerde leerlabs uitgebreid. Daarnaast sullen er ook meer digitale lounges zijn om met aanwezigen in contact te komen en wordt meer aandacht besteed aan gelokaliseerde inhoud.