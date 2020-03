Apple's WWDC 2020 krijgt volledig vernieuwde online opzet

Apple heeft eind vorige week bekendgemaakt dat de jaarlijkse Worldwide Developers Conference in juni zal plaatsvinden. WWDC 2020, de 31e editie van het evenement, krijgt een volledig vernieuwde online opzet met volop informatie voor consumenten, pers en ontwikkelaars.

Tijdens het online evenement krijgen miljoenen creatieve en innovatieve ontwikkelaars een voorproefje van de toekomst van iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS en kunnen ze in contact komen met Apple engineers. Zo kunnen ze app-ervaringen ontwikkelen die de levens verrijken van Apple klanten over de hele wereld.

Nieuwe opzet

"We presenteren WWDC 2020 in juni op een innovatieve manier aan miljoenen ontwikkelaars over de hele wereld en bieden de volledige ontwikkelaarsgemeenschap zo een nieuwe ervaring”, aldus Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing bij Apple. "Gezien de huidige gezondheidssituatie moesten we met een nieuwe opzet voor WWDC 2020 komen. Met een online Keynote-presentatie en sessies kunnen we ondanks alles een compleet programma aanbieden, en kan onze volledige internationale ontwikkelaarsgemeenschap profiteren van een fantastische leerervaring. Alle details worden de komende weken bekendgemaakt.”

Programma WWDC 2020

Het programma van WWDC 2020 biedt de volledige internationale Apple ontwikkelaarsgemeenschap, die inmiddels bestaat uit meer dan 23 miljoen geregistreerde ontwikkelaars in meer dan 155 landen en regio’s, en de volgende generatie app-ontwikkelaars alle inzichten en tools die nodig zijn om hun ideeën te realiseren. Meer informatie over het programma wordt tussen nu en juni bekendgemaakt per e-mail, via de Apple Developer-app en via de Apple Developer-website.

Apple heeft ook aangekondigd dat 1 miljoen dollar wordt gereserveerd voor lokale organisaties in San Jose om het inkomstenverlies dat voortvloeit uit de nieuwe online opzet van WWDC 2020 te compenseren.