​Apple toont iOS 15 en FaceTime komt naar Android en Windows

iOS 15 is een feit. De upgrade van Apple’s besturingssysteem is officieel onthuld tijdens de ontwikkelaarsconferentie van Apple: WWDC 2021. Dat is niet het enige: FaceTime komt eindelijk naar Android en Windows en Siri gaat offline (als jij dat tenminste wil). We gaan de grootste aankondigingen van Apple met je door.



iOS 15

De opvolger van iOS 14 komt eraan. In het najaar wordt iOS 15 verwacht, de upgrade van het mobiele besturingssysteem van Apple. Hiermee zien we onder andere een verschil in notificaties: iconen zijn groter, profielfoto’s ook. Een andere interessante toevoeging is die van profielen. Zo kun je een profiel maken waardoor collega’s je alleen overdag appjes kunnen sturen (of althans: jij ze alleen overdag ontvangt). De profielen-optie heet Apple Focus en je herkent het gekozen profiel aan het homescherm, want die verandert mee.

iPadOS 15

Widgets, widgets, widgets, daar draait het om in iPadOS 15. De handige snufjes van de iPhone komen nu naar Apple’s tablet. Je kunt ze kwijt op het standby-scherm én het homescherm. Ben je iemand die het liefst drie dingen tegelijk doet, dan zal je merken dat iPad meer geschikt wordt voor multitaskers. Er is een splitscreenweergave waarmee je twee of drie apps naast elkaar kunt gebruiken en dankzij Appstrip is het zelfs mogelijk om apps te gebruiken die meerdere vensters hebben.

Quick Note komt naar iPadOS 15. Dit is een methode om een soort Post-It op te roepen, maar dan virtueel. Wat je ook aan het doen bent op je iPad, je kunt er altijd een Quick Note bij halen, die allemaal worden opgeslagen om eventueel later doorheen te bladeren. Je kunt ze zelfs met anderen delen om op samen te werken. Ook nieuw: de mogelijkheid om via SharePlay muziek van Apple Music te luisteren tijdens het facetimen.

Daarnaast is de App Library op iPad straks meer zoals die op iPhone, zodat je beter je favoriete apps kunt vinden binnen categorieën. Hij staat in het dock, waardoor je hem makkelijk tevoorschijn haalt. Tot slot is er op het gebied van iPad nog iets aangekondigd: de Vertaal-app komt naar de tablet. Hierbij kan automatisch worden vertaald, terwijl iemand spreekt.