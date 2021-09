Apple onthult de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max

Nadat Tim Cook, met de nodige hulp van diverse Apple collega’s, de nieuwe iPad en Watch gepresenteerd had, was het eerder vanavond tijd voor de nieuwe iPhone familie om zich aan de wereld te tonen. In totaal vier nieuwe modellen dus, de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max. De Apple medewerkers, met Tim Cook voorop en er achteraan, vertelden vol enthousiasme over de nieuwste generatie van de iPhone en wat er allemaal wel niet verbeterd was. Toch, zo eerlijk moeten we zijn, ontbrak het echte spektakel. Dat wordt met smartphone onthullingen natuurlijk ook steeds moeilijker. De tijden van de Nokia 7110 en N95, of de Sony Ericsson P800 en de LG Chocolate liggen ver achter ons. Uiteraard was vroeger niet alles beter en als ik in een glazen bol probeer te kijken, dan zullen de nieuwe iPhones die vandaag onthuld werden, over enkele maanden ook weer als warme broodjes over de toonbanken gevlogen zijn. Je kunt dus vinden en roepen van Apple wat je wilt, ze doen wel degelijk iets goed, daar in Cupertino.

iPhone 13 en iPhone 13 mini De twee kleinste varianten van de nieuwe iPhones hebben respectievelijk een 5,4 (2340 x 1080 pixels) en een 6,1 inch (2532 x 1170 pixels) Super Retina XDR OLED scherm. Dat is, evem los van de prijskaartjes, meteen ook het meest in het oog springende verschil tussen deze twee iPhone 13 varianten. De voorzijde van de twee toestellen is van Ceramic Shield en de achterkant van glas. De behuizing is van aluminium. Beide toestellen worden aangedreven door de Apple A15 Bionic processor, 5G support, dezelfde dual camera en draaien standaard op iOS 15. Het grootste verschil met zijn voorganger is dat de lenzen van de dual camera van de iPhone 13 nu niet onder maar diagonaal naast elkaar geplaatst zijn. Links onder op het camera-eiland zit de True Tone LED flitser. De dual camera bestaat uit een combinatie van twee 12 megapixel sensors, waarvan een een f/1.6 groothoek lens heeft en de tweede voorzien is van een f/2.4 ultra groothoek lens. De camera ondersteunt 2 x optische zoom en kan video opnemen in 4K met maximaal 60 fps.

Prijs en beschikbaarheid iPhone 13 en iPhone 13 mini Zowel de iPhone 13 als de iPhone 13 mini zijn verkrijgbaar in vijf kleuren en drie geheugenvarianten; 128 GB, 256 GB en 512 GB. De prijskaartjes zijn, zoals je van een iPhone gewend bent, niet bepaald voordelig. De iPhone 13 mini kost tussen 809 (128 GB) en 1159 euro (512 GB) met de 256 GB variant daar tussenin voor 929 euro. De standaard iPhone 13 heeft prijskaartjes die uiteenlopen van 909 euro (128 GB), via 1029 euro (256 GB) tot 1259 euro voor de 512 GB variant. De toestellen zijn vanaf 17 september 14u te bestellen en liggen een week later, 24 september, in de winkels.

iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max De topmodellen van de nieuwe iPhone 13 series zijn, net als de kleinere varianten, wel vernieuwd, maar niet spectaculair anders. De grootste verbeteringen in vergelijking tot de vorige serie zijn terug te vinden in de triple camera en het beeldscherm. Daarnaast introduceerde Apple ook een variant met 1 TB opslag. De iPhone 13 Pro heeft een 6,1 inch Super Retina XDR OLED Display (2532 x 1170 pixels). Het Super Retina XDR OLED Display van de iPhone 13 Pro Max is 6.7 inch groot (2778 x 1284 pixels). De displays van beide toestellen zijn uitgerust met ProMotion voor een variabele refresh-rate, van 10Hz tot 120Hz. Afhankelijk van de app of content die je op het scherm gebruikt of kijkt bepaalt de GPU de benodigde refresh-rate. Ook de twee grootste iPhone 13 varianten worden aangedreven door de A5 Bionic processor met 5G support. Het is een hexa-core rekenchip met hepta-core GPU en een 16-core neural engine. De 12 megapixel triple pro camera bestaat uit een telelens (f/2.8) sensor, een groothoek (f/1.5) sensor en een ultragroothoek (f/1.8) sensor. Met de nieuwe camera’s is het nu ook mogelijk om in HDR, met Dolby Vision support, ‘cinematic’ video’s te schieten. Feitelijk is dat de toevoeging van diepte-onscherpte effecten zoals die ook vaak in films gebruikt worden voor dramatische effecten en de aandacht van kijkers te verleggen.

Prijzen en beschikbaarheid iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max En dan de prijskaartjes. Die zijn bepaald niet mild, maar ook dat zijn we inmiddels wel gewend van de Pro en Max iPhones. De iPhone 13 Pro begint bij 1159 euro voor het 138 GB model. De 256 GB variant kost 1279 euro, voor het 512 GB model betaal je 1509 euro en wil je 1 TB opslagcapaciteit, dan zie je een prijskaartje van 1739 euro. Voor de iPhone 13 Pro Max lopen de prijzen uiteen van 1259 (128 GB), 1379 (256 GB), 1609 (512 GB) tot 1839 euro voor de 1 TB variant. Ook deze modellen kunnen vanaf donderdag 17 september, 14u00, besteld gaan worden en ze liggen 24 september in de winkels.