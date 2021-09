Nieuwe iPad en iPad mini van Apple zien het daglicht

Apple heeft vanavond tijdens de jaarlijkse ‘september’ keynote twee vernieuwde iPad modellen gepresenteerd: de 10,2 inch iPad, inmiddels al de negende generatie, en de 8,3 inch iPad mini. Die eerste is het nieuwste ‘instap-model’ van de populaire Apple tablet. De mini iPad is ietwat krachtiger en dat is ook terug te zien in het prijskaartje. De nieuwe 10,2 inch iPad Een van de belangrijke verbeteringen die Apple in de negende generatie van de iPad verwerkt heeft, is het True Tone 10,2 inch Retina display met een resolutie van 2160 bij 1620 pixels. Verder is deze tablet nu uitgerust met de A13 Bionic processor. Die is zo’n 20 procent sneller dan zijn voorgangers. Volgens Apple maakt dat de iPad nu tot drie keer sneller dan de best verkopende Chromebook en zelfs tot zes keer sneller dan de best verkopende Android tablet van dit moment. De iPad draait, uiteraard, op de nieuwste versie van iOS, 15. Ook de camera van de nieuwe iPad heeft een upgrade gekregen. Aan de achterzijde bevindt zich nu een 8 megapixel f/2.4 groothoek lens. Omdat de meeste iPad gebruikers vooral de camera aan de voorzijde gerbuiken heeft Apple daar nu een 12 megapixel ultra-wide f/2.4 FaceTime HD camera geplaatst met Center Stage support.

Prijzen nieuwe iPad De meest voordelige uitvoering van de nieuwe iPad heeft nu 64GB opslagcapaciteit. De wifi-only versie begint met een prijskaartje van 389 euro. Er is ook een variant met 256 GB geheugen die 559 euro kost. Voor de 4G variant betaal je respectievelijk 529 en 699 euro. Alle uitvoeringen zijn nu al in pre-order te bestellen en liggen vanaf 24 september in de winkels. Wil je er een Smart Cover bij, in zwart, wit of Engels lavendel, dan mag je nog 55 euro extra uit je beurs trekken. Het Smart Keyboard is met 165 euro nog een stuk duurder.

De nieuwe iPad mini De iPad mini is met zijn 8,3 inch een stuk kleiner dan de standaard iPad, maar dat wil zeker niet zeggen dat hij ook ‘kleinere’ specs heeft. In tegendeel. Zo is de compacte iPad uitgerust met de snellere, nieuwe A15 Bionic processor, heeft de mobiele variant 5G support en is het design van het scherm een stuk compacter en met dunnere randen. Daardoor is de TouchID knop verplaatst naar de (un)lock knop in de rand aan de zijkant, boven het scherm. Verder is de bekende lightning connector vervangen door een USB-C aansluiting. De nieuwe iPad mini kan ook gebruikt worden in combinatie met de tweede generatie Apple Pencil. Het scherm is een 8,3 inch Liquid Retina display met een resolutie van 2266 bij 1488 pixels en True Tone weergave. Zowel aan de voor- als achterzijde heeft de iPad mini een 12 megapixel camera. Die aan de achterzijde heeft een groothoek lens (f/1.8) met quad-led True Tone flitser. De camera aan de voorzijde is een ultra groothoek (f/2.4) variant, speciaal voor FaceTime met Center Stage support.

Prijzen en beschikbaarheid iPad mini De iPad mini is er in twee uitvoeringen en geheugenvarianten; met of zonder 5G support en met 64 of 256 GB opslagcapaciteit. De wifi-only modellen krijgen prijskaartjes van 559 euro voor de 64 GB en 729 euro voor de 256 GB variant. De 5G versies kosten respectievelijk 729 euro (64 GB) en 899 euro (256 GB). Een Smart Folio cover kost 65 euro en wil je de Apple Pencil 2 erbij dan betaal je nog eens 135 euro. Alle modellen van de nieuwe iPad mini zijn nu al te bestellen en zullen vanaf 24 september in de winkels liggen.