​Apple Watch Series 7 is groter: de randen blijven nog rond

Andere aanpassingen aan het design zijn dat het kristallen scherm dankzij de nieuwe vorm van het horloge beter bestand is tegen stoten, waardoor er minder snel scheuren in de gadget komen. Dankzij de IP6X-rating is het horloge voor het eerst volledig stofdicht en Apple belooft ook waterresistentie (WR50) op de nieuwe gadget.

Dat grotere scherm (met randen van 1,7 millimeter) is een van de paradepaardjes van dit horloge, want hierdoor kun je meer content weergeven. Het zou zelfs gaan om meer dan 60 procent meer tekst dan op de Series 6. Dat opent meteen de kans op grotere lettergroottes en die komen er: er zijn straks twee extra lettergroottes te kiezen.

Apple Watch Series 7 is geheel volgens de geruchten platter en groter. Waar echter werd gedacht dat het ontwerp veel rechter en hoekiger zou zijn, blijft het horloge de ronde hoeken houden die we van de slimme horloges van Apple kennen. Wel zijn de horloges groter: niet meer 40 en 44 mm, maar 41 en 45 mm.

Het besturingssysteem is Watch OS 8 en die komt met de vernieuwing dat buiten fietsen beter wordt ondersteund (een grote plus voor Nederlanders), zelfs als je een ebike gebruikt. Daarnaast herkent hij wanneer je even bij een stoplicht of een open brug moet wachten, waarop hij je workout automatisch pauzeert. Er komt ook een nieuwe Mindfulness-app aan om je te helpen met je ademhaling en je te inspireren Pilates- en Tai Chi-oefeningen te doen.

Ook heeft Apple de val-ondersteuning verbreedt naar sporten, dus als je tijdens het fietsen een smakker maakt, dan kan je horloge vast de hulpdiensten of -contacten bellen. Over fitheid gesproken: Fitness+ van Apple komt naar meer landen, maar helaas was Nederland er wederom niet bij.

Apple Fitness Plus

Apple heeft aan Apple Fitness Plus groepsworkouts toegevoegd, waardoor je met een vriend of groep van maximaal 32 mensen gezamenlijk kunt sporten. Dat kan straks op afstand via iMessage of FaceTime. Je beeld ziet er ongeveer zo uit als bij een presentatie in een MS Teams-meeting: je ziet dus zowel de instructeur als je vrienden of groep.

Er zijn ook nieuwe workouts als meditatie met gids, pilates en skiën en snowboarden toegevoegd. Die laatste twee zitten er niet helemaal in, maar wel de mogelijkheid je op je wintersport voor te bereiden. Deze nieuwe mogelijkheden binnen Apple Fitness Plus komen later deze herfst.

Batterijduur

Apple zegt dat de batterijduur van de Apple Watch Series 7 een dag is en dat je hem in drie kwartier kunt opladen naar 80 procent. Specifieker is de batterijduur net zo lang als die van de vorige Apple Watch, namelijk 18 uur. Echter heb je nu een groter scherm dat ook nog eens always on is, in een hoge helderheid.

Wil je er alleen mee slapen, dan kun je op 8 minuten opladen 8 uur lang je slaap bijhouden. Hij laadt 33 procent sneller dan de vorige Apple Watch en maakt gebruik van een magnetische USB-C-snellader.