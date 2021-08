Komt de nieuwste Apple Watch met 4G binnenkort naar Nederland?

De Apple Watch is niet meer weg te denken in het aanbod aan wearables. Eindelijk lijkt de kans groot dat de 4G-versie van de smartwatch binnenkort ook naar Nederland komt. Dit horloge bestaat al langer maar was in ons land nog niet eerder te koop. Omdat er nu een Nederlandstalige pagina is aangemaakt op de site van Apple waarop uitleg wordt gegeven over de functies, lijkt het erop dat de 4G Apple Watch binnenkort ook hier wordt aangeboden. Met dit horloge kun je bijvoorbeeld gebeld worden en berichten ontvangen zonder dat je iPhone in de buurt is. Deze 4G-modellen worden al verkocht in andere landen, waaronder België en de Verenigde Staten.

Zo werkt de 4G Apple Watch

De Apple Watch met 4G-ondersteuning maakt gebruik van LTE (Long Term Evolution). Dit is eigenlijk een andere naam voor een 4G-verbinding. Om ook op dit horloge gebruik te maken van internet zonder dat je iPhone in de buurt is, moet je een daarvoor geschikt abonnement afsluiten. Je iPhone en Apple Watch moeten gebruikmaken van dezelfde aanbieder. Zodra je straks een geschikt abonnement hebt afgesloten kun je ook met alleen je horloge op pad gaan en toch bereikbaar blijven. In de 4G Apple Watch zit een eSIM. Inmiddels zijn in ons land een aantal aanbieders die eSIM aanbieden, maar tot op heden ondersteunden die nog niet deze Apple Watch. Het is nu ook nog niet bekend of je hier dan een speciaal abonnement voor nodig hebt.

Functies van het horloge

Als je een standaardmodel Apple Watch gebruikt heb je je iPhone nodig om hiermee online te kunnen. Dus als je even een blokje om loopt en je telefoon op tafel laat liggen, ben je niet bereikbaar. Niet alleen ben je straks overal bereikbaar met de 4G watch, in de landen waar dit model al te koop is wordt er ook om een andere reden voor gekozen: het materiaal. De modellen zijn voorzien van saffierglas en je kunt kiezen uit een RVS of titanium behuizing.

Met dit 4G-model kun je gebeld worden, berichten en andere meldingen ontvangen en alle andere diensten gebruiken waarvoor een onlineverbinding nodig is.

Apple Watch Series 7

Apple houdt de introductie van de 4G Watch dus nog even spannend, maar het zou zomaar eens tegelijk kunnen vallen met de komst van de nieuwe Series 7. Naar verwachting wordt deze in september aangekondigd en dat is al over een paar weken. Het nieuwste model krijgt meer gezondheidsfuncties, waaronder waarschijnlijk een glucosemeter. Een optische sensor meet dan je bloedsuikerspiegel. Ook keert de vingerafdrukscanner (Touch ID) terug. Ontgrendelen van de Apple Watch Series 7 doe je met je duim of vinger, zoals we dat nog wel kennen van de oudere iPhone-modellen.

Zodra meer nieuws bekend is over de release van de Apple Watch Series 7 en/of de komst van 4G-modellen, lees je het hier.