Spotify rolt offline functies voor Apple Watch uit

Spotify gaat abonnees met Apple Watch de mogelijkheid bieden om muziek, albums, playlists en podcasts, offline te downloaden en op te slaan. Om van deze offline functie gebruik te kunnen maken moet je wel een Spotify Premium abonnement hebben. En natuurlijk de juiste Apple Watch, een Series 3 of nieuwer die minimaal op WatchOS 6.0 draait. Waarbij Spotify opmerkt dat WatchOS 7.1, of een nieuwere versie, aanbevolen wordt.

Offline playlists, podcasts en muziek

Nog niet zo lang geleden, in november, werd het mogelijk om via de Apple Watch muziek via Spotify rechtsreeks te streamen. Tot die tijd was de Apple Watch app van Spotify eigenlijk niet veel meer dan een afstandsbediening om Spotify op je iPhone te bedienen. Met de komst van offline downloads voor playlists, albums en podcasts wordt de Apple Watch steeds meer een ‘onafhankelijk’ Spotify device. De nieuwe functies voor de Apple Watch worden de komende weken wereldwijd uitgerold.