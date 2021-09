​De meest gehoorde Apple Watch-roddels op een rijtje

Apple Watch ziet er al een hele tijd hetzelfde uit, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Het slimme horloge van Apple zou namelijk niet meer de maten 40 en 44 millimeter voeren, maar 41 en 45 millimeter. Ook zou het klokje platter worden in de Apple Watch Series 7. Dit zijn de geruchten tot nu toe.

Apple Watch Series 7 Apple brengt tot nu toe elk jaar een nieuwe Apple Watch uit, wat betekent dat we nu alweer aan de zevende generatie toe zijn. De grote verandering zou hem vooral zitten in het uiterlijk van het slimme horloge, dat naast de hierboven beschreven verandering een scherm meet van 1,9 inch voor de 45 millimetervariant. Er zouden daarnaast vijf nieuwe watchfaces verschijnen. Er is verder nog wat onduidelijkheid over wat de mogelijke nieuwe medische opties zijn voor het horloge. Er wordt gesproken over een bloeddrukmeter, maar er zijn ook mensen die die roddels al de kop hebben ingedrukt. Er werd zelfs gezegd dat het horloge een alcoholmonitor zou hebben een glucose(suiker)-monitor. Dat lijkt wat verregaand. Het is ook de vraag of de horloges worden voorzien van een polsthermometer en mogelijk speciale hartmonitoring voor mensen met een afwijkende hartslag. Ook zou Apple meer aandacht besteden aan het bijhouden van de slaap.

Vrolijke kleuren Qua uiterlijk verwachten we bovendien dat Apple Watch in vrolijke kleuren komt, net zoals de iMacs die eerder dit jaar zijn onthuld. Groen, rood, blauw: het zijn allemaal mogelijkheden voor kleuren, die niet alleen in het bandje, maar ook in het klokje zelf terugkomen. Daarnaast worden er nieuwe bandjes verwacht, want de oude passen uiteraard niet meer nu het klokje een millimeter groter is. Ook krijgt klokje een iets ander ontwerp: strakkere lijnen en minder afgeronde hoekjes. De schermtechnologie die wordt gebruikt zou ook iets zijn aangepast, omdat Apple volgens 91Mobiles zou kiezen voor een nieuwe lamineertechniek waarmee het paneel dichterbij het frontje komt. Er zou echter ook een stevigere Apple Watch komen waarmee je aan extreme sporten kunt doen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je horloge sneuvelt. Een soort GoPro om je pols dus, kijkend naar de stevigheid. Echter is dat volgens Mark Gurman van Bloomberg iets voor de toekomst.

Grotere accu De breedbandtechnologie in de Apple Watch zou zijn verbeterd en er wordt vanzelfsprekend ook een upgrade van de chip in het apparaat verwacht. Daarvan zijn echter enige specificaties nog niet naar de oppervlakte gekomen. Wel zou er misschien een ander soort chip worden gebruikt, waardoor er meer ruimte is voor een grotere accu. Dat zou welkom zijn, want de korte accuduur is een van de grootste klachten over het Apple-horloge. Hoewel de aankondiging wel ergens half september wordt verwacht, lijkt het erop dat de horloges zelf die aankondiging niet halen in de winkel: mede door de pandemie zou het productieproces vertraging hebben opgelopen, waardoor de massaproductie half september kan starten. Geeft niets toch? Als we eerst maar van Apple te horen krijgen welke geruchten waar zijn.