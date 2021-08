iOS 15 komt eraan: grote update met app-events, nieuwe widgets, focus en meer FaceTime

In juni kondigde Apple de komst van de nieuwste update aan: iOS 15 wordt dit najaar uitgerold. Het gaat om een behoorlijke update met veranderingen in functionaliteiten en design. Nieuwe widgets, app-events en een verbeterde zoekfunctie bijvoorbeeld. Maar ook met veel meer focus op FaceTime. In contact blijven met anderen staat centraal bij iOS 15 en natuurlijk willen ze jou laten zien dat je dit het beste doet met FaceTime. Je kunt gemakkelijker een scherm delen en bijvoorbeeld samen een film of serie kijken, terwijl je elkaar ook nog ziet. Wij vertellen je wat je moet weten over de nieuwste update, die waarschijnlijk volgende maand wordt gelanceerd. En wanneer je er als eerste bij wilt zijn, kun je iOS alvast in bètaversie downloaden op je iPhone.

Nieuwe functies iOS 15 FaceTime

FaceTime komt nu met SharePlay: samen met je gesprekspartner een film of serie kijken terwijl je elkaar in het klein ziet. Ken je iemand die je mist en ver weg is? Dan kan dit een oplossing zijn, al lijkt het ons nog wat lastig om de aandacht echt bij die film of serie te houden. Je kunt ook samen muziek luisteren of je scherm delen. Vooral dat laatste lijkt ons heel handig! Verder kondigt Apple 'ruimtelijke audio' aan. Als je in een gesprek zit komen de afzonderlijke stemmen uit de richting van de personen op je scherm, wat ervoor moet zorgen dat gesprekken natuurlijker aanvoelen. Focus

Wat ons betreft een heel handige nieuwe feature: de verschillende focus-opties. Als je hard aan het werk bent kan je iPhone je nogal afleiden van de taken waarop je je eigenlijk wil focussen. Je kunt natuurlijk de vliegtuigstand inschakelen of 'niet storen', maar nu krijg je nog meer opties. Je bepaalt zelf welke meldingen je wel en niet wil zien. Er zijn een aantal standaard opties, maar je kunt ook zelf selecties maken.

Meldingen/ widgets In iOS 15 stel je zelf in welke meldingen je wanneer wil ontvangen. De widgets zien er anders uit en je bepaalt zelf op welk moment je ze te zien krijgt. Ook de App Store krijgt een eigen set widgets. Je kunt daarmee nieuwe apps ontdekken zonder de Store te openen. Kaarten

Hoewel de kaarten van Apple zich wat ons betreft nog niet kunnen meten met Google Maps, worden er wel verbeteringen doorgevoerd. Je ziet straks actuele verkeerssituaties en kunt gemakkelijker navigeren. Zeker als je lopend bent en je de Augmented Reality-functie activeert.

Safari Een handige functie: nieuwe mogelijkheden voor het indelen van openstaande tabs in Safari. Je hebt straks geen wirwar meer aan webpagina's, maar kunt ze organiseren. Als je het fijn vindt kun je tabgroepen maken, deze worden gesynchroniseerd met alle devices waarop je Safari gebruikt. App events

In de App Store krijg je straks events te zien, zoals nieuwe films op Apple TV+ of Disney+, of een nieuwe feature in een game. Bekijk hier een preview van alle nieuwe handige functies die we kunnen verwachten in iOS 15.