​Google wil de stap van iPhone naar Android makkelijk maken

Het is altijd een moeilijke keuze: welke telefoon kies je en ga je de overstap maken van iPhone naar Android of andersom? Er komt heel wat administratieve rompslomp bij een switch van iOS naar Android: eerst al je contacten opschrijven (of naar een kennis appen), een lijst maken met alle apps die je dagelijks gebruikt en een eeuwigheid wachten tot al je foto’s van een backup zijn voorzien. Genoeg drempels om te besluiten het bij een iPhone te houden.

"Als je eenmaal in dat ecosysteem van Apple gevangen zit, dan kom je er maar moeilijk uit.” Het wordt vaak gezegd tegen verstokte Apple-fans en dat heeft zeker niet alleen te maken met de producten van het techbedrijf. Het is ook echt moeilijk om eruit te komen, maar Google komt met een oplossing.

Move to iOS

Heel origineel is het plan van Google niet. Apple kwam eerder al met een app voor Android genaamd ‘Move to iOS’, wat het moet vergemakkelijken om de gegevens vanuit het ene besturingssysteem over te zetten naar het andere besturingssysteem. Denk daarbij aan foto’s, instellingen, apps en uiteraard contacten.

9to5Google meldt het nieuws, dat nog niet officieel is gemaakt door Google. Het schijnt als volgt te werken.

Download de Switch to Android-app vanuit de App Store Verbind met het wifi-netwerk en voer je wachtwoord in Voer je iTunes-back-upwachtwoord in om apps, sms-berichten en contacten Als je iCloud-contacten, apparaatcontacten en iMessages wil versturen, dan moet je ‘device management’ van je iPhone verwijderen

Het is nog onduidelijk hoe dit verder in zijn werk gaat met het arriveren van de apps en contacten op het nieuwe toestel. Bovendien is het de vraag of je straks op Android opnieuw moet betalen voor apps die geld kosten in de Google Play-store.

Wanneer Switch to Android verschijnt is nog onbekend, want deze is nog volop in ontwikkeling.