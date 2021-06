​‘iPhone 13 Pro komt met ultragroothoeklens en autofocus’

Apple maakt ditmaal gebruik van een lens die uit zes elementen bestaat, wat er één meer is dan eerder. Dit zou op zich al moeten zorgen voor nog betere foto’s, zeker als het gaat om foto’s in het donker. Verder beloven de nieuwe iPhones waarschijnlijk niet de wereld te veranderen. Zo schijnt Apple bijvoorbeeld niet van plan te zijn om het ontwerp van het toestel flink om te gooien.

Je kunt met autofocus kiezen waar de lens op scherpstelt. Dat kunnen andere lenzen van de iPhone ook, maar voor het eerst zou ook de ultra groothoeklens dit kunnen. Het klinkt in eerste instantie dus niet zo revolutionair, maar is uiteindelijk wel degelijk vernieuwend. Op andere toestellen (en eerdere iPhones) kun je alleen een ultragroothoeklens gebruiken, of in de normale modus scherpstellen. Die twee elementen worden nu samengebracht in iPhone 13 Pro, als we Kuo op 9to5Mac mogen geloven.

Tim Cooks presentatie

In eerste instantie zou deze mogelijkheid naar iPhone 13 Pro komen, maar er wordt voorspeld dat dit in 2022 ook naar andere toestellen komt. Eerst maar eens die nieuwe iPhone 13 Pro afwachten. Het toestel wordt verwacht in september, vaak gepaard met een presentatie van Apple-ceo Tim Cook.

Tot nu toe is er nog weinig bekend over de opvolger van iPhone 12. Het apparaat is nog in mysterie gehuld, wat olie op het vuur gooit van mensen die lage verwachtingen hebben als het gaat om innovatie. Wel wordt er een nieuwe processor verwacht en verbeteringen op het gebied van biometrische gegevens verzamelen. Dat is echter allemaal nog niet bevestigd door Apple. Wel heeft het alvast wat weggegeven van iOS 15, namelijk tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie.

Wil je daar meer over weten? Lees dan ons artikel 'Apple toont iOS 15 en FaceTime komt naar Android en Windows', waarin we meer vertellen over wat Apple-fans te wachten staat.