iOS 16 voor iPhone is gearriveerd, maar nog incompleet

iOS 16 komt met allerlei vernieuwingen die erg tof zijn. Apple heeft bijvoorbeeld beseft dat smartphoneschermen erg groot zijn en je best moeilijk met je duim helemaal bovenin het scherm komt. Vandaar dat het nu meldingen onderin het scherm laat zien, waar je ze makkelijk kunt aantikken en gebruiken. Media zoals Apple Music wordt ook onderin weergegeven, zodat je makkelijk kunt pauzeren of doorgaan.

iOS 16 arriveert vanavond en dat betekent dat je iPhone waarschijnlijk een flinke update heeft om te downloaden en installeren. Een update die de moeite waard is, ook al is hij nog niet helemaal compleet.

iOS 16

Sowieso komen er grote aanpassingen aan in de berichten-app: je kunt in iMessage straks berichtjes die je al hebt verstuurd verwijderen of bewerken. Bewerken is erg handig, omdat je daarmee even een spelfoutje kunt rechtzetten. Let wel: alleen mensen die ook al iOS 16 gebruiken kunnen je aangepaste bericht zien: voor mensen die nog op iOS 15 of lager zitten geldt dat niet.

In de Foto’s-app kan iOS nu iets heel bijzonders, namelijk via kunstmatige intelligentie objecten uit foto’s knippen. Stel je voor dat je een foto hebt gemaakt van je kat in het gras, dan hoef je je vinger alleen even op je kat te houden en je kunt hem alsof het een soort sticker is naar een andere app slepen en gebruiken. Zonder gras, alleen je kat zelf. Het leuke is dat je in de nieuwe bieb ook makkelijker foto’s kunt delen met anderen, nadat je een gedeelde bieb hebt gemaakt binnen iCloud.

Daarnaast komen er ook grote visuele aanpassingen naar iOS 16. Zo wordt het vergrendelscherm aanzienlijk aantrekkelijker gemaakt door je de optie te geven om andere lettertypes en kleuren te kiezen voor widgets. Zo kun je bijvoorbeeld de widget voor weer of de accupercentages van je AirPods snel weergeven in een design dat bij je past. Het is ook mogelijk om verschillende vergrendelschermen op te slaan, zodat je kunt wisselen: als je op Lowlands bent is batterij en weer belangrijk, maar misschien wil je op je werk liever vooral het laatste nieuws weten. iPhone kan het zelfs op basis van locatie veranderen.