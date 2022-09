​iPhone 14 aangekondigd: notchloze iPhone 14 Pro steelt de show

Het scherm is Super Retina XDR met OLED-technologie en kan een piekhelderheid halen van 1200 nits. Het toestel is water- en stofdicht. iPhone 14 is verkrijgbaar vanaf 799 dollar in de kleuren middernacht, blauw, sterrenlicht, paars en (PRODUCT)RED. Hij verschijnt op 16 september voor een vanafprijs van 1019 euro.

Aan de voorzijde heeft het toestel een TrueDepth-camera voor betere foto’s met autofocus en de mogelijkheid om groepsfoto’s te maken. Net als de nieuwe Apple Watch heeft iPhone 14 crashdetectie, waarbij het toestel weet dat je een auto-ongeluk hebt en de hulpdiensten en je noodconctacten op de hoogte stelt. Ook heeft iPhone 14 SOS-noodmelding via satelliet. Apple laat weten: “iPhone 14 kan rechtstreeks verbinding maken met een satelliet, zodat ook buiten het bereik van mobiele of wifi-netwerken berichten kunnen worden uitgewisseld met hulpdiensten. Satellieten zijn bewegende doelen met een lage bandbreedte, waardoor het enkele minuten kan duren voordat een bericht is verzonden.” Helaas is deze functie alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada.

iPhone 14 lijkt heel veel op iPhone 13. Hij kost zelfs hetzelfde als zijn voorganger bij launch. Het scherm is 6,1 inch en hij gebruikt de A15 Bionic-chip, die Apple vorig jaar introduceerde. Qua camera’s is er een nieuwe hoofdcamera van 12 megapixel aanwezig die bovendien op de sensor kan stabiliseren. Apple belooft een 49 procent verbetering op het gebied van foto’s in weinig licht. Ook is de nachtmodus twee keer zo snel. De videofunctie krijgt een Action-modus, dat moet zorgen voor een enorm stabiele video.

iPhone 14 Plus is zoals zijn naam al doet vermoeden wat groter, maar heeft verder dezelfde functies als de gewone iPhone 14. Het scherm is 6,7 inch. Daarnaast zou de batterijduur aanzienlijk beter zijn. De telefoon maakt ook gebruik van de vorig jaar geïntroduceerde A15 Bionic-chip. Het OLED-scherm is een Super Retina XDR met een maximale helderheid van 1200 nits, net als zijn ‘gewone’ broer is hij water- en stofdicht. iPhone 14 Plus is verkrijgbaar vanaf 899 dollar in de kleuren middernacht, blauw, sterrenlicht, paars en (PRODUCT)RED. Hij verschijnt op 7 oktober voor een vanafprijs van 1169 euro.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro heeft ongeveer alle functies die hierboven worden genoemd (zoals crashdetectie en SOS-noodmelding), maar meer. Zo heeft het toestel een always-on-scherm met Dynamic Island. Dat laatste is een wat meer natuurlijke manier om je iPhone te ervaren. Apple laat weten: “Het ontwerp vervaagt de grens tussen hardware en software en laat in realtime belangrijke waarschuwingen, meldingen en activiteiten zien. Vanwege het nieuwe Dynamic Island is de TrueDepth-camera aangepast zodat deze minder displayruimte inneemt. Zonder dat er content in de weg zit op het scherm blijft Dynamic Island actief zodat gebruikers alleen maar even hun vinger op het display hoeven te leggen om de regelaars te zien. Activiteiten op de achtergrond blijven zichtbaar en interactief, zoals Kaarten, Muziek of een timer. Apps van andere ontwikkelaars kunnen Dynamic Island in iOS 16 benutten voor Live activiteiten, bijvoorbeeld apps waarin je sportuitslagen en informatie over carpoolen kunt opzoeken.”

De nieuwe chip A16 Bionic is in het toestel geplaatst om hem snel te maken. Het camerasysteem bestaat uit een 48 megapixel-hoofdcamera die betere foto’s maakt bij weinig licht. Ook is de telelenscamera met 3 keer optische zoom verbeterd. Het toestel is 6,1 inch en heeft een Super Retina XDR-scherm met een piekhelderheid van 2000 nits: twee keer zo helder dan iPhone 13 Pro. Wat echter het meest opvalt aan het scherm, dat is dat er geen notch is. Apple heeft inderdaad voor de pilvormige optie gekozen die we al beschreven in ons geruchtenartikel.

iPhone 14 Pro is verkrijgbaar in de kleuren diep paars, zilver, goud en spacezwart en capaciteiten van 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB. Het toestel is op 16 september verkrijgbaar voor een vanafprijs van 1329 euro.