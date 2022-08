​iPhone 14 komt mogelijk later door ruziënde fabrikanten

China vindt het allemaal maar niets en Apple zou het land graag te vriend willen houden, schrijft Reuters . Hierop schijnt Apple zijn producten te labelen met Made in Taiwan, China en Made in Chinese Taipei. Apple schijnt echter niet op één paard te wedden: de fabriek in India zou de productie al hebben opgeschaald, en er is ook een fabriek in Brazilië waar iPhone in elkaar worden gezet. Daarnaast zou ook Apple heel graag zien dat het Taiwanese TSMC naar de Verenigde Staten komt.

Het probleem ontstaat door spanningen tussen Taiwan en China, omdat de de chips uit Taiwan komen, maar in de iPhone worden geplaatst in China. China ziet Taiwan niet als soeverein land, maar als een provincie die de deur naar China heeft gesloten. Toen de Amerikaanse politica Nancy Pelosi voor een bezoek naar Taiwan ging, was China ziedend: sancties volgden er zelfs tegen de politica. Dat bezoek was ook nog eens aan TSMC, een gigantische chipmaker waarvan de Verenigde Staten graag zouden zien dat er een fabriek op Amerikaans grondgebied wordt gebouwd.

iPadOS 16

Apple was vorige week ook in het nieuws rondom vertraging. Toen werd bekend dat iPadOS 16 later komt wegens werk aan de multitasking-functie. Apple’s iPhone is binnenkort ook toe aan nummertje 16, maar dan iOS. De aankondiging van het nieuwste exemplaar, iPhone 14, wordt verwacht in september. Echter zal het toestel zelf misschien dus pas in oktober of november komen. Of misschien nog wel later, als het echt uit de hand loopt in Azië.

Natuurlijk is er de afgelopen maanden wel vast het een en ander uitgelekt over het nieuwe Apple-toestel. Zo zou het prijsverschil tussen de gewone variant en de Pro-variant nog groter worden. Het toestel zou qua looks en kunnen erg lijken op de iPhone 13. Verder worden de standaard processorverbeteringen en camera-updates verwacht. Al is er wel iets meer ‘bekend’ over de Pro-variant, want die zouden geen notch meer hebben. Apple zou hier kiezen voor een ‘perferatorgat’ als selfiecamera. Daarnaast is er een 48MP-camera aanwezig en een A16-processor.