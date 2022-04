​'Selfie-camera iPhone 14 kan automatisch focussen'

Als je je arm erg ver uitstrekt, dan heb je vaak het probleem dat je alsnog met je andere arm naar je telefoon moet reiken om te zorgen dat de telefoon op jou focust, zodat je niet helemaal vaag in beeld bent maar juist haarscherp. Er zijn ook mensen die dat met de hand kunnen die de telefoon vast heeft, maar soms is dat lastig en wil je liever je telefoon goed vasthouden. Het is allemaal geen ramp, het is alleen niet zo handig, waardoor een autofocus op de selfiecamera van iPhone 14 erg welkom zou zijn. Op dit moment hebben Apple’s telefoons fixed focus, wat betekent dat de focus niet instelbaar is, maar vaststaand.

Autofocus

Waarbij dat namelijk ook erg handig is, dat is bij het maken van video’s in selfiestand. Het is handig om dat met de selfiecamera te doen, omdat je dan meteen het scherm erbij hebt en jezelf kunt zien. Soms heb je wel de focus gevonden, maar zodra je dan net even naar voren of naar achteren gaat met je hoofd, dan is je telefoon je kwijt en eindigt het met een wazig beeld. Autofocus zorgt dat de telefoon steeds naar je blijft zoeken en je scherp houdt. Of tenminste: het beeld dat van je wordt gemaakt.

De expert Ming-Chi Kuo voorspelt dat het nieuwe Apple-toestel naast zo’n autofocus ook een groter diafragma krijgt (f/1,9 tegenover de f/2,2 van de iPhone 13). Zo’n diafragma bepaalt hoeveel licht er in de camera valt en dat is belangrijk, want hoe meer licht, hoe beter en gedetailleerder een foto over het algemeen wordt. Juist wanneer het schemert kan dat enorm helpen je foto te verbeteren. Hierdoor kun je heldere foto’s van jezelf maken en dat ziet er al gauw veel professioneler uit.