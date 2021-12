Eindelijk veel betere camera’s voor de iPhone 14 en 15?

Ah, iPhone geruchten. We kennen ze al meer dan 15 jaar. Inmiddels is al heel lang duidelijk dat we de meeste van deze geruchten met een flinke korrel zout moeten nemen. Toch zijn er analisten en experts die in het afgelopen anderhalve decennium bewezen hebben net iets dichter bij de waarheid te kunnen komen dan de meeste anderen. Ming-Chi Kuo hoort zeker bij die groep. Zijn meest recente voorspelling is er een waar heel veel iPhone gebruikers blij van zullen worden, mits die uitkomt natuurlijk.

Serieuze camera upgrades in 2022 en 2023

Volgen Kuo gaat Apple de Pro-modellen van de iPhone 14 voorzien van een camera met een fotoresolutie van 48 megapixel. Een jaar later, laten we die voor het gemak maar even de iPhone 15 Pro noemen, volgt dan een model met een heuse zoom (telelens) camera met periscopische lens.

Met de 48 megapixel camera van de iPhone 14 Pro wordt het mogelijk om video op te nemen in 8K-kwaliteit, aldus de analist. Video’s die ook kunnen worden bekeken via de Virtual en Augmented Reality headset die Apple in 2022 naar verwachting op de markt zal brengen. Daarnaast voorspelt Kuo dat de komst van een 48 megapixel camera in de iPhones ook pixelbinding mogelijk maakt. Die technologie zorgt ervoor dat in goede lichtomstandigheden de 48 megapixel camera gebruikt wordt en wanneer het donker wordt, wanneer de 12 megapixel camera met een beter diafragma ook betere foto’s kiekt, foto’s automatisch met de lagere resolutie camera geschoten worden.