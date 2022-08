iOS versie 16 voor de iPad komt mogelijk pas in oktober

Het is letterlijk nog volop zomer, maar veel Apple fans kijken natuurlijk alweer vol spanning uit naar het begin van de astronomische herfst. September is immers al jaren de maand dat Apple de nieuwe iPhones onthuld. Gelijktijdig verschijnt dan ook een nieuwe versie van het besturingssysteem voor zowel de iPhones als iPads. Dit jaar worden dat dus iOS en iPadOS 16. Echter, eigenaren van een iPad zullen wellicht een maandje langer moeten wachten voordat ze de nieuwste iPadOS versie mogen verwelkomen.

iOS16 wel op tijd, nieuwe iPad’s in oktober

Om ervoor te zorgen dat het extra werk, en mensen, die nodig zijn voor het oplossen van deze problemen niet ook tot vertragingen leiden in de ontwikkeling van iOS16, is dus besloten om de release van iPadOS16 een maand uit te stellen. Op zich is dat geen heel groot probleem, aangezien de nieuwe iPad modellen sowieso pas in of rond oktober onthuld zullen worden.