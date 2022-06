Apple kondigt vernieuwingen aan voor iPhone-besturingssysteem iOS

Apple heeft tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie vanavond diverse aankondigingen gedaan, waaronder heel veel vernieuwingen voor iOS 16, de update van het besturingssysteem van iPhones (niet allemaal trouwens, iPhone 6S, 7 en de eerste SE doen niet mee). iOS 16 komt naar de iPhone 8 of later. Er is enorm veel aangekondigd, dus we gaan er meteen mee door: Live Activities zijn een nieuwe oplossing voor meldingen Soms staat je hele telefoon vol met meldingen en dat kan erg rommelig zijn. Met het nieuwe Live Activities wil Apple het je gemakkelijker maken. Je kunt rekenen op een volledig nieuw vergrendelscherm met een andere look, widgets die je naar wens kunt aanpassen en de optie dat meldingen nu vanaf de onderkant van het scherm binnenkomen (tenzij je besluit dit niet toe te staan). Met Live Activities kun je widget-meldingen zoals live sportstanden alvast op je vergrendelscherm zien.

Je kunt berichtjes in Messages aanpassen We schreven laatst al dat WhatsApp aan allerlei mogelijkheden werkt om gestuurde appjes toch te bewerken en Apple schijnt met precies diezelfde zaken te zijn beziggeweest. iOS 16 maakt het mogelijk om berichtjes in Messages aan te passen of zelfs verwijderde berichten terug te halen. Je kunt daarbij zien dat een berichtje is aangepast. Let op: je kunt dit wel slechts 15 minuten doen (het aanpassen). Het herstellen van verwijderde berichten kan maximaal 30 dagen na versturen. Er is daarnaast een nieuwe manier om tussen stemaansturing en typen te wisselen, waarbij beide mogelijkheden op het scherm beschikbaar zijn.

Apple introduceert Apple Pay Later In iOS 16 komt ook Apple Pay Later. Hierbij kun je aankopen betalen in vier periodes, in plaats van dat het in één keer moet worden voldaan. Een soort klarna, maar dan in meerdere fases. Je hoeft daarbij geen rente te betalen. Wel moet je het bedrag binnen zes weken voldoen. De eerste betaling moet meteen worden gedaan, de andere drie volgen dan elke twee weken. Tenzij je eerder wil afbetalen: dat mag ook. Je vindt de betalingen in de Wallet-app. Het is nog onduidelijk of deze optie ook naar Nederland komt.

Apple introduceert Fitness-app binnen iOS voor iedereen Normaliter is de Fitness-app van Apple alleen voor mensen die zich een Apple Watch kunnen veroorloven, maar vanaf iOS 16 is dat niet langer het geval. De Fitness-app is dan beschikbaar voor iedereen. Op iPhone zal je merken dat Fitness gebruikmaakt van de bewegingssensoren om je stappen bij te houden en ook hierbij zie je in de bekende ringvorm dan of je je dagelijkse doel wel hebt bereikt.

Apple WatchOS 9 krijgt betere hartritme-informatie Kamp je met een hartritmestoornis, dan kan de Apple Watch je daarin binnenkort beter begeleiden. In de update van het besturingssysteem WatchOS wordt er namelijk een functie toegevoegd waarbij je een wekelijkse melding krijgt met daarin het aantal minuten dat je hart vibreerde. Je kunt die informatie bovendien naast je slaap leggen om meer inzichten te krijgen in je (hart)gezondheid.

Carplay wordt meer dan infotainment De auto-variant van iOS, CarPlay, krijgt een diepere integratie in auto’s. Hierbij krijg je onder andere de mogelijkheid om de klimaatbeheersing te beheren, widgets te gebruiken en hij kan zich aanpassen aan verschillende schermgroottes. Carplay staat uiteraard los van iOS 16, waardoor Apple ook aangeeft dat het later dit jaar met meer informatie komt. Zou het iets te maken hebben met de auto die Apple schijnt te maken? Hierover zei het techbedrijf uiteraard helemaal niets, maar het geüpgrade CarPlay zou wel eens een goede voorbode kunnen zijn van hoe die auto er aan de binnenkant uitziet.

Nieuwe Home-app voor je smarthome Apple heeft een nieuwe Home-app ontwikkeld voor HomeKit. HomeKit is het smarthomeplatform van het bedrijf, waarmee je bijvoorbeeld je slimme lampen of Apple TV kunt aansturen. Apple geeft aan dat de app helemaal opnieuw is gebouwd waarbij hij vooral meer stabiliteit moet bieden. Ook kun je er vier camera’s tegelijk in bekijken door een nieuwe interface. Het is makkelijker om beveiliging, lichten en klimaat in te stellen per kamer. Zo kun je in één keer alles uitdoen, ook als die zich niet in dezelfde kamer bevinden. Aangezien Apple al enige tijd in het consortium zit dat werkt aan de Matter-standaard, belooft het ook Matter-integratie binnen iOS 16.

Medicatie bijhouden kan nu in de Health-app Apple update de Health-app met de mogelijkheid om je medicatie in bij te houden. Het voordeel daarvan is dat je ook reminders kunt krijgen om je medicatie in te nemen, waardoor hopelijk meer mensen goed medicijngebruik in de praktijk kunnen brengen. Je kunt medicatie opslaan door het label te scannen, waarbij specifiek in de Verenigde Staten ook de mogelijkheid is toegevoegd om een alarmering te krijgen als bepaalde medicatie niet met elkaar kan worden gecombineerd.

Ook iPadOS 16 is officieel Naast iOS 16 heeft Apple ook iPadOS 16 aangekondigd. Het moet daarin onder andere makkelijker worden om samen te werken aan bijvoorbeeld Pages en andere Office-programma’s van Apple zelf. Er komt daarnaast een nieuwe whiteboard-app genaamd Free Form, zodat je geen fysiek whiteboard hoeft te gebruiken (of te fotograferen), omdat je gewoon allemaal dezelfde app gebruikt. Verder heeft Apple niet heel veel verteld. Wel zullen er veel zaken worden rechtgetrokken met de iOS 16-update.

Apple’s nieuwe M2-processor is officieel Apple heeft de opvolger van de M1-chip aangekondigd. M2 maakt gebruik van Apple’s eigen Arm-siliconen en bevat met 20 miljard transistors een kwart meer transistors dan zijn M1. De CPU zou 18 procent sneller zijn en de GPU zelfs 35 procent sneller, vergeleken bij de M1-chip. Uiteindelijk merk je dat de prestaties 1,9x sneller zijn dan de nieuwste 10-kernen PC-laptopchip. Er is 100Gbps aan geheugenbandbreedte en 24GB ‘unified memory’ zoals Apple het noemt.

Nieuwe MacBook Air aangekondigd Die M2-chip moet natuurlijk ergens in, namelijk in de nieuwe MacBook Air. Aple heeft het nieuwe apparaat aangekondigd en qua ontwerp kruipt deze dichter tegen MacBook Pro van 14 inch aan. Er zijn twee Thunderbolt-poorten aanwezig, een 3,5 mm-audiojack en MagSafe. Het apparaat is slechts 11 mm dik, weegt 1,2 kilo en verschijnt in zilver, space grey, starlight gold en midnight blue. Het apparaat is beschikbaar vanaf juli voor een vanafprijs van 1519 euro.

Apple kondigt MacOS Ventura aan MacOS Ventura is officieel aangekondigd. De grootste nieuwe mogelijkheid is de Stage Manager en vernieuwingen voor Spotlight. Met Stage Manager kun snel overzicht krijgen van de openstaande apps en waar je zoal aan werkt, waarbij je iconen snel kunt slepen om ze te importeren in andere apps. Voor Spotlight komt de aanpassing vooral in de vorm van de mogelijkheid om nu afbeeldingen te kunnen zien in je fotobieb en tekst te vinden in afbeeldingen. Je vindt de app nu onderin het iOS-homescreen.

Overige aankondigingen Andere aankondigingen zijn onder andere dat je je iPhone straks als Mac-webcam kunt gebruiken dankzij de Continuity Camera-optie, er komen zoekoptimalisaties aan voor het e-mailprogramma van Apple en Live Text komt ook naar video’s. Apple Maps krijgt binnen iOS 16 de mogelijkheid om meerdere bestemmingen binnen één route toe te voegen en de ‘detailed city experience’ wordt uitgebreid met zes nieuwe steden. Je kunt daarnaast iCloud-fotobibliotheken makkelijker met anderen delen. Safety Check is er voor mensen die zich in mishandelingssituaties en andere problematiek bevinden, waardoor je snel toegang tot locatie-informatie kunt uitschakelen. Nieuwsgierig naar alle nieuwigheden die met iOS 16 gepaard gaan? Op dit moment kunnen ontwikkelaars ermee aan de slag, maar volgende maand komt er een bèta waarvoor je je binnenkort hier kunt opgeven. iOS 16 verschijnt waarschijnlijk in de herfst van dit jaar.