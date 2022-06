​Gerucht - Je kunt WhatsApps die zijn verstuurd straks bewerken

WhatsApp heeft het (nog) niet officieel aangekondigd, maar de website WABetaInfo laat weten dat het de functie heeft gezien in een vroege versie van de populaire chat-app. De kans is groot dat de site het bij het rechte einde heeft. Eigenlijk werkte WhatsApp al eerder aan deze functie, maar het besloot hem uiteindelijk toch niet te introduceren.

Dit is een maatregel die bestaat om te zorgen dat je niet jaren later nog eens een tweet aanpast, waardoor de hele discussie die er rond een tweet ontstaat (bijvoorbeeld op Twitter , maar ook binnen bijvoorbeeld de muren van de directie van het bedrijf waar je werkt) niet uit context gaat. Of eigenlijk: dat je tweet niet ineens buiten de context valt.

De regels voor bewerkte WhatsAppjes



Hoewel het simpel lijkt, kunnen we ons voorstellen dat je er echt niet zo makkelijk vanaf zal komen als je een bericht op WhatsApp aanpast. Er zal toch haast wel een ‘geschiedenis’ van een bewerkte boodschap opvraagbaar zijn? Of misschien komt WhatsApp ook met een tijdslimiet op het aanpassen van berichten, om te zorgen dat de inhoud van een gesprek niet volledig op zijn kop komt te staan.

Op dit moment is de potentiële nieuwe functie nog niet beschikbaar, ook niet in de beta van de app. Het gaat echt om een mogelijkheid die nu nog in ontwikkeling is, dus voordat we er daadwerkelijk gebruik van kunnen maken (als WhatsApp dit keer wel doorzet), zullen we waarschijnlijk nog een lange tijd moeten wachten.