Zo gaat het bewerken van Tweets straks in zijn werk

We weten inmiddels dat de bewerkknop naar Twitter komt, maar dat is geen kwestie van even die knop toevoegen en klaar. Zoals we eerder al geschreven is het veel gecompliiceerder dan je zou denken, omdat Twitter niet wil dat gesprekken ineens scheef lopen omdat mensen oude tweets aanpassen. Immers hebben sommige tweets heel veel impact gehad, er zijn zelfs mensen door ontslagen. Inmiddels is duidelijk hoe die editknop gaat werken.

Eén uur bewerktijd

De verwachting was al dat het niet mogelijk zou zijn om oude tweets te bewerken, maar nu is duidelijk geworden dat Twitter heeft gekozen voor een tijdslimiet. Je hebt straks een uur om een berichtje aan te passen. Dat is precies genoeg tijd om even af te koelen, dus mocht je spijt hebben van wat je hebt geschreven, of bijvoorbeeld een typfoutje zien, dan heb je best wel lang de tijd om je foutje recht te zetten.

Mensen die tegen de bewerkknop zijn, zullen een uur waarschijnlijk wat lang vinden. Juist als je in een verhitte discussie verwikkeld bent, dan volgen de antwoorden elkaar vaak in rap tempo op. Het is natuurlijk vervelend als iemand zijn tweets ineens achteraf verandert. Sommige mensen zullen dat uur dan ook wat lang vinden. Eén ding is zeker: er zullen aanzienlijk meer screenshots worden gemaakt van tweets en je moet er dus nog sneller bij zijn als er een opmerkelijk statement wordt gemaakt.