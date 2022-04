​Elon Musk doet vijandig bod op Twitter à 38 miljard euro

Nadat hij vorige week al afzag van een zetel in de Raad van Bestuur van Twitter heeft aandeelhouder Elon Musk besloten om een bod te doen op het social mediabedrijf. SpaceX- en Tesla-topman Musk is al enige tijd zijn gal aan het spuwen over Twitter en kocht daarop 9,2 procent van het bedrijf. Niet genoeg, zo blijkt, want hij wil het nu helemaal hebben voor 38 miljard euro.

Een flink aanbod Musk, die zelf enorm rijk is geworden nadat hij Paypal verkocht, en vervolgens zeer succesvol is bij Tesla, SpaceX en Neuralink, wil blijkbaar ook meer doen in de social media-business. Nu is hij al een lange tijd grootverbruiker van Twitter en als je zijn mening over een bepaald onderwerp wil horen, dan kun je dat vaak het eerste lezen op dat platform. Musk wil Twitter kopen voor een prijs van 49,70 euro per aandeel en dat wil hij erg graag. Het is namelijk een meerprijs van 38 procent vergeleken met de prijs van de aandelen op 1 april. Het is nu aan Twitter-bestuursvoorzitter Bret Taylor om te besluiten of hij hiermee akkoord gaat. Elon maakt geen grappen: het is een take-it-or-leave-it situatie. Als Bret nu nog een tegenbod zou doen, dan hoeft het van Elon niet meer. Sterker nog, als Bret niet akkoord gaat, dan overweegt Elon zijn aandelen weer te verkopen: zo snel kan het gaan.

Elon en Twitter Elon lijkt een soort haat-liefde-verhouding te koesteren voor het platform. Hij is het niet eens met sommige regels van Twitter. Hij vindt dat de abonnementsdienst Twitter Blue goedkoper moet worden, hij zette een poll online waarin hij vroeg of Twitter tweets bewerkbaar moest maken en hij wil dat mensen die Blue gebruiken geen advertenties meer zouden moeten zien op het social medium. Hij gelooft naar eigen zeggen in de potentie van Twitter en vrijemeningsuiting op het platform, maar sinds zijn investering lijkt hij wel te zijn omgeslagen. Hij denkt dat Twitter zoals het nu is nooit zal bloeien of goed in dienst zal staan van de vrije meningsuiting. Elon Musk zou liever zien dat het bedrijf geprivatiseerd wordt, dus de kans is groot dat wanneer Bret akkoord gaat, er heel veel gaat veranderen voor Twitter.

Drukke tijden voor Elon Musk En voor Musk, die zijn handen dan plotseling nog veel voller heeft. Je zou denken dat de man al teveel te doen heeft. Nu kan hij bij Twitter natuurlijk mensen voor hem laten werken, maar om goed zijn nogal duidelijke visie waarheid te zien worden, zal de rijkste man ter wereld hiervoor toch echt zelf stappen moeten zetten. In ieder geval is de vraag of Musk om deze reden heeft besloten niet tot de board toe te treden, iets wat al helemaal beklonken was, maar op de dag dat het zou gebeuren liet hij weten dit niet te gaan doen. De CEO van Twitter, Parag Agrawal, zei dat het beter was. Het klinkt alsof Elon dus niet bepaald blij was toen hij als een van de grootste aandeelhouders meer te weten kwam over het reilen en zeilen bij het bedrijf. Kiest hij eieren voor zijn geld? Twitter heeft nog niet op het bod gereageerd.