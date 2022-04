Musk heeft bijna 10 procent van Twitter ‘in handen’

Het is en blijft een bijzondere excentriekeling, die Elon Musk. Ruim een week geleden stelde de Tesla topman in een poll op Twitter de vraag aan zijn volgers of het platform de vrijheid van meningsuiting wel voldoende beschermde. Een groot goed voor een functionerende democratie, aldus Musk. Daarbij vermeldde hij ook dat de uitslag van die poll belangrijke consequenties zou hebben. ‘Stem voorzichtig’, was zijn advies.

Twitter en vrijheid van meningsuiting

Van de ruim twee miljoen tweeps die stemden, vond meer dan twee derde (70,4%) dat Twitter de vrijheid van meningsuiting niet voldoende waarborgt. Musk reageerde daarop met de woorden: “Aangezien Twitter fungeert als het de facto openbare stadsplein, is het niet naleven van de principes van de vrijheid van meningsuiting een fundamentele ondermijning van de democratie.” Een dag later vroeg Musk zich online af of het misschien niet tijd werd voor een alternatief platform.

Vandaag blijkt uit SEC documenten (pdf) dat Musk inmiddels bijna tien procent - 9,2 om precies te zijn - van de aandelen van Twitter ‘in handen’ heeft. Dat nieuws zorgde meteen voor een stijging van het aandeel Twitter met meer dan 25 procent.