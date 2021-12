Elon Musk: een ongeleid projectiel met miljarden in zijn achterzak

Excentrieke miljardairs en miljonairs, het is niks nieuws. Ouderen onder ons kunnen zich wellicht Hein Fentener van Vlissingen nog herinneren. Een bijzondere man uit een familie die haar fortuin in de 19e en eerste helft van de 20e eeuw vergaarde met steenkool, spoorwegen en textiel. Hij ging uiteindelijk failliet na een jarenlange ‘burenruzie’ in Zwitserland. Op Twitter spelen met beurskoersen Elon Musk mag je ook wel een excentriekeling noemen. Of moeten we zeggen, een ongeleid projectiel met vele miljarden in zijn achterzak… En een twitter account om met beurskoersen te kunnen spelen en concurrenten te prikkelen. Daar slingert Musk regelmatig, te pas en onpas, van alles de wereld in. Meestal weloverwogen, bijvoorbeeld om de koers of waarde van Tesla, cryptovaluta of SpaceX te beïnvloeden. Meestal positief, maar zeker niet altijd. Onderstaande tweet kostte Tesla 14 miljard van haar waarde op dat moment.

Musk als Influencer? Hoewel hij voor dergelijke disruptieve uitspraken (meestal tweets) in het verleden al enkele keren door de financiële autoriteiten op de vingers getikt is, deert het hem nauwelijks. Dat is dan weer het voordeel van die vele miljarden. Boetes doen niet zo veel pijn en het vele geld brengt ook macht. En dan vandaag. Ineens roept Elon in een #dtv tweet dat hij er over nadenkt om zijn functies bij als zijn bedrijven neer te leggen en influencer te worden… uhmmm volgens mij is Elon al een van ’s werelds meest invloedrijke influencers. Hij prijst alleen nog geen oogschaduw, skateboards of andere trendy lifestyle producten aan. Eerlijk gezegd zou ik hem dat wel eens graag willen zien doen.

Rekenfoutje Soms zijn de uitspraken van Musk duidelijk iets minder goed doordacht, of moet ik zeggen, iets te enthousiast. Zoals een tweet over de productie van Tesla in 2019. Daar moest hij uiteindelijk toegeven dat hij zich met 20 procent vergiste, door een rekenfoutje. Tsja, met miljarden smijten, dan zie je wel eens een tonnetje over het hoofd, of juist teveel.

Boete, maar het was het waard Een andere tweet die nogal wat stof deed opwaaien was de ‘aankondiging’ dat Musk er over dacht om van Tesla weer een privaat bedrijf te maken, en het van de beurs te trekken dus. Die koers beïnvloedende tweet kostte hem uiteindelijk 20 miljoen dollar boete van de SEC. Maar, zoals het een waar miljardair betaamt, dat vond hij het wel waard.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Online vind je honderden van deze ongeleide twitterprojectielen. Musk kan, laten we het voor hem hopen, nog heel wat jaren mee, dus er zullen er nog vele honderden, misschien wel duizenden volgen. Aan de andere kant, we weten ook dat het met sommige miljardairs verkeerd kan aflopen. En dan heb ik het niet over Bezos die de helft van zijn vermogen in een scheiding moest achterlaten bij zijn ex, die een groot deel daarvan vervolgens vrolijk uitdeelt. Kijk uit voor het Fentener van Vlissingen spook, Elon. Ooit maak je ruzie met de verkeerde buurman.