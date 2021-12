​Waarom iemand als Elon Musk Time Person of the Year wordt

Het Amerikaanse tijdschrift Time heeft weer aangekondigd wie Person of the Year is en dat is niemand minder dan Elon Musk. Het idee van de verkiezing is dat er ‘iets’ wint dat de meeste invloed heeft gehad op het afgelopen jaar. Dat kan een persoon zijn, een idee, een plaats of zelfs een groep. Waarom kiezen voor Elon Musk?

Wat eraan heeft bijgedragen dat Elon Musk werd uitgekozen is dat SpaceX voor het eerst dit jaar een toeristische ruimtevlucht wist te organiseren, hoewel het daarin zeker niet alleen was: Virgin Galactic en Blue Origin deden dat ook, al wisten die niet verder te komen dan het randje tussen ruimte en aarde. SpaceX wist mensen echt in de baan rond de aarde te krijgen en dus langer en ‘dieper’ in de ruimte te brengen.

We schreven het laatst al: Elon Musk is een opvallende verschijning. Hij is extreem rijk, extreem ondernemend en extreem uitgesproken. Toch zijn dit niet helemaal de dingen die Time als reden heeft om voor Musk te kiezen. Het tijdschrift meent dat hij ‘uitzonderlijke invloed heeft op het leven op aarde, en misschien zelfs buitenaards leven”. Het verwijst dan vooral naar de SpaceX-ambities: het ruimtebedrijf wil uiteindelijk kijken of wij koloniën kunnen stichten op andere planeten. Als het tenminste niet failliet gaat.

Time Person of the Year

Het is niet per se alleen een positieve titel, want Time ziet ook in dat Elon Musk nu eenmaal moeilijk te missen is, mede door zijn vreemde grappen op Twitter waarmee hij mensen nogal op stang kan jagen. Van alle mensen op aarde zijn de tweets van Musk waarschijnlijk het vaakst verworden tot krantenkoppen. Hij weet er zelfs de beurzen mee te beïnvloeden, evenals cryptobeleggingen. Dat hij vanaf dit jaar (en vooral sinds de deal van Hertz en zijn bedrijf Tesla) ook nog de rijkste man ter wereld is (helaas Jeff Bezos!), zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de keuze voor de uitgesproken ondernemer.

Elon Musk kan zich in ieder geval voegen bij een zeer bijzonder gezelschap: Jozef Stalin, Adolf Hitler en Paus Johannes Paulus II hebben de prijs ook wel eens gewonnen. Franklin D. Roosevelt ontving de prijs maar liefst drie keer in zijn leven. De titel wordt namelijk al vanaf 1927 uitgereikt. Hoewel, eerst was het Man of the Year, maar dat is sinds 1999 veranderd naar Person of the Year.

En uiteindelijk zijn het niet altijd personen: de bewakers van de waarheid, de klokkenluiders, de pc en de bedreigde aarde zijn ook wel eens Person of the Year geweest. Vorig jaar wonnen Joe Biden en Kamala Harris, die na vier lange jaren een einde maakten aan de regering van Trump. Al omschreef Time het als: “Ze laten zien dat de kracht van empathie groter is dan verdeeldheid en ze delen een visie van genezing in een wereld die rouwt.”