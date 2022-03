Komt er een social media-platform van Elon Musk?

Elon Musk is niet de meest voorspelbare persoon op de wereld, maar er zijn dingen die we zelfs Elon niet zien doen. Op zijn favoriete social medium Twitter schrijft hij dat hij overweegt om een eigen social media-platform op te zetten. In de week van 1 april…

Muskbook of Elongram Hoewel het een 1 april-grap kan zijn, lijkt het niet zo opgezet. Immers deelt Elon al een tijdje zijn ergernissen over Twitter en zou een 1 april-grap waarschijnlijk betekenen dat Elon al een afbeelding of een video zou delen. Dat is niet het geval. Een Twitteraar vroeg de SpaceX-ceo naar social media, omdat de miljardair hierop veel kritiek heeft. Zelfs zijn geliefde Twitter moet eraan geloven: het zou de democratie onderuit halen en de vrije meningsuiting aan zijn laars lappen. Niet heel vreemd dus dat iemand zich afvraagt of Elon zijn eigen sociale netwerk zou willen starten. Musk zegt dat hij er serieus over nadenkt. In principe zou het kunnen: hij heeft genoeg geld om een eigen platform op te richten en hij zou niet de eerste zijn die de afgelopen jaren een gooi doet naar social media-succes. Donald Trump kwam recent nog met zijn Truth-netwerk en er zijn de laatste tijd meerdere nieuwe social mediaplatforms uit de grond gestampt, zoals Parler en Gettr. Toch is het moeilijk om er een vinger tussen te krijgen: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Snapchat staan als een huis.

Elon Musk Aan de andere kant weet Elon wel vaak met innovatieve ideeën te komen waarmee hij de wereld overtuigt. Denk aan Neuralink, dat als doel heeft om mensen met verlammingsverschijnselen toch te kunnen laten bewegen door hersengolven te gebruiken. Iets dat mogelijk zelfs verder zou kunnen gaan dan mensen met medische problemen. Juist ideeën die ontstaan uit ontevredenheid kunnen voor de beste oplossingen zorgen. Misschien is het niet eens een 1 april-grap van Elon, maar zegt hij het ook alweer niet omdat hij directe plannen heeft in die richting. Hij houdt er immers wel van om wat stof te geven tot nadenken. Hij heeft in ieder geval nog niet gedeeld wat hij zou doen met een eigen social medium: wat zou het echt innovatief maken? Dat is immers hoe Snapchat en TikTok ook wisten binnen te dringen in het kasteel van Twitter, Instagram en Facebook.

Een nieuw social medium Toch achten we de kans klein dat hij het ook echt zou doen. De beste man heeft het met al zijn bedrijven druk genoeg. Zo is Tesla nog steeds druk doende met het ontwikkelen van auto’s zoals de Cybertruck die maar niet lijkt te komen en het anticiperen op een chiptekort waar we nog lang niet vanaf lijken te zijn. Daarnaast staat SpaceX op het punt om zijn gigantische Starship-raket te lanceren met als uiteindelijke doel Mars en wil Neuralink dit jaar zijn hersengolftechnologie ook op mensen gaan testen. Genoeg wereldveranderende zaken dus. De vraag is en blijft wat we in een nieuw social medium zouden willen. Vooralsnog kopiëren bestaande socials vooral alles van elkaar en is er weinig ruimte voor innovatie. Het social medium van Trump is ook weinig innovatief en moet het vooral hebben van de regels en politiek erachter, versus interessante nieuwe technische snufjes. Tegelijkertijd lijken de volgers van Musk het wel te zien zitten. Sommige mensen hopen dat Elon Twitter koopt, anderen schuiven kleinere social media-platformen erbij als goede startups om in te investeren.

Discriminatie bij SpaceX en Tesla Vrije meningsuiting is op dit moment een hot topic bij de ondernemer, want terwijl hij zich druk maakt over hoe hij zich al dan niet kan uitspreken op Twitter, lopen er zaken bij Tesla rondom discriminatie, nadat er eind 2021 al iemand bij SpaceX aan de bel trok rondom pesterijen en racisme. Nu staat Elon daar niet elke dag op de vloer, maar het is opvallend genoeg niet iets waar hij zelf aandacht aan heeft geschonken (zelfs niet via Twitter). Uiteindelijk maakt Elon met zijn recente opmerkingen rondom Twitter wel een punt: social media bereiken de laatste tijd een kookpunt waar het gaat om het verspreiden van nepnieuws en het faciliteren van verdeeldheid. Het wordt zelfs volop ingezet in tijden van oorlogsvoering, waarbij Oekraïne even aan Elon Musk vraagt of hij Starlink (nóg zo’n project waar hij druk mee is) aanzet, dat uiteindelijk ook wordt gebruikt om Russische militairen te helpen aanvallen. Je kunt je afvragen of je je in de heksenketel die social media vertegenwoordigen wil onderdompelen, maar dat is dan ook letterlijk wat Elon stelt: “Ik denk er serieus over na”.