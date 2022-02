SpaceX zet Starlink in Oekraïne 'aan'

Hoewel de telecommunicatie en internetverbindingen in de Oekraïne ook vier dagen na de start van de Russische invasie, inclusief cyberaanvallen , nog verrassend goed functioneren, zijn er wel steeds meer onderbrekingen. Naar aanleiding van een verzoek in een tweet van de Oekraïnse vice-premier Fedorov aan het adres van Elon Musk heeft de Tesla en SpaceX topman nu besloten om zijn satelliet internetservice per direct beschikbaar te maken in het Oost-Europese land.

Starlink internet terminals

Alleen het openstellen van Starlink voor de Oekraïne betekent overigens nog niet dat iedereen ook meteen van de internetservice gebruik kan maken. Zoals bekend heb je voor Starlink een speciale schotel en modem nodig. SpaceX stuurt daarom Starlink internet terminals naar de Oekraïne. Hoeveel? Dat is niet bekend, maar volgens Musk zijn nog meer termimals onderweg.

Facebook en Twitter steeds vaker onbereikbaar

Intussen duiken steeds meer berichten op over online diensten en sociale netwerken die voor korte of langere tijd niet meer toegankelijk zijn. Dit weekend waren zowel Twitter als Facebook langere tijd niet beschikbaar vanuit de Oekraïne. Dat meldt het Londense NetBlocks dat de toegankelijkheid van internetdiensten monitort. Zo was Facebook's netwerk van contentdistributie servers in Rusland zondag zo zwaar beperkt dat "inhoud niet langer laadt, of extreem langzaam laadt, waardoor de platforms onbruikbaar worden."

Eerder meldde NetBlocks al dat de toegang tot Twitter zaterdag eveneens werd beperkt. Dat was een dag nadat Twitter had aangekondigd dat het advertenties tijdelijk stopzette in zowel Oekraïne als Rusland.