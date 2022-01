De Cybertruck is het prototype stadium nog altijd niet ontgroeid

Intussen werken de techneuten van Tesla volop door aan de ontwikkeling, en het oplossen van de problemen. Deze week zijn foto’s opgedoken van een nieuw prototype. Die is in zoverre bijzonder dat het er alle schijn van heeft dat de neus van dit model korter lijkt te zijn dan het origineel. Behalve enkele foto’s is ook een video opgedoken waarin het prototype in volle glorie te zien is.

Elon Musk maakte er, zoals altijd, een bijzonder show van, toen hij in 2019 de Cybertruck van Tesla onthulde. Inmiddels is de komst van de bombastische elektrische pickup onder een slecht gesternte beland. Tijdens de presentatie van de schier onverwoestbare bolide ging al vanalles mis. Daarna volgde uitstel op uitstel en tot op de dag van vandaag is nog altijd niet duidelijk wanneer de eerste exemplaren voor klanten van de band gaan rollen. Er wordt zelfs al volop gespeculeerd of de Cybertruck er überhaupt nog gaat komen. Toegegeven, een deel van de problemen worden ook veroorzaakt door de coronacrisis en het chiptekort.

Enorme ruitenwisser

Wat in de video opvalt is, behalve de korter ogende voorkant, de enorme ruitenwisser die op de voorruit zit. Behalve de afmetingen is het ook wel bijzonder dat die, bij zo’n strak ontwerp, niet beter weggewerkt is. Verzonken in de raamstijl bijvoorbeeld, op het moment dat die niet nodig is. Over de looks van de Cybertruck is al heel, zo niet veel te, veel gezegd. Het lijkt erop dat je hem geweldig mooi of über lelijk vindt. Een beetje zoals de reacties die de Fiat Multipla en, enkele decennia daarvoor, de AMC Pacer, opriepen.

Zowel de video als de foto’s zijn online gezet op de website van de Cybertruck Owners Club.