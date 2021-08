Tesla Cybertruck komt pas in 2022

Je vindt hem prachtig of foeilelijk, de futuristisch ogende Tesla Cybertruck. Hij werd al in 2019, met de nodige commotie over de schier onbreekbare ruiten, onthuld. De afgelopen maanden werden de geruchten steeds sterker dat de geplande releasedatum van de nieuwste Tesla, eind 2021, niet gehaald zou gaan worden. Tesla heeft die geruchten nu stilletjes bevestigd.

Eerdere hints voor uitstel

Helemaal als een verrassing komt dit ‘nieuws’ niet. Sinds de presentatie van de Cybertruck heeft Elon Musk al een paar keer iets geroepen over de uitdagingen die het design en gebruikte materiaal met zich meebrengen. Zo moest voor het exoskelet - de schier onverwoestbare carrosserie – een compleet nieuw productieproces ontwikkeld worden.

Bij de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers, enkele weken geleden, werd het aanstaande uitstel van de Cybertruck daarin tussen de regels door ook al opgemerkt. Toen melde Tesla namelijk dat de Cybertruck geproduceerd gaat worden in haar Gigafactory in Texas nadat daar de productie van de Model Y beëindigd wordt.

Feit is dat de productie van de Model Y op die fabriekslocatie pas eind dit jaar (2021) gepland staat. Daarmee leek de kans dat de Cybertruck nog dit jaar in productie zou gaan ook al verkeken. Met de wijziging van de productie- en leverdatum op de website van de pick-up is dat nu dus bevestigd.

“We are also making progress on the industrialization of Cybertruck, which is currently planned for Austin production subsequent to Model Y“, aldus Tesla.