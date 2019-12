Waarom je je Cybertruck-pre-order misschien beter kan annuleren

Als je normaliter een auto importeert uit de VS, dan moet deze ook worden voorzien van Europese typegoedkeuring, omdat deze vaak niet aan de EU-richtlijnen voldoen. Vaak het gaat om kleine dingen, zoals knipperlichten en een achterlicht voor mist. In het geval van de Tesla Cybertruck gaat dat echter veel verder.

Terwijl jij denkt je Cybertruck te hebben vastgelegd met je pre-order, is het helemaal niet zo zeker dat je zo veel met de auto kan als hij er eenmaal is. Volgens experts bij SGS-TÜV Saar GmbH uit Duitsland (op Automobilwoche.de) komt het ontwerp Tesla’s bolide zoals deze er nu ligt niet in aanmerking voor toestemming om de weg op te gaan in Europa. SGS-TÜV Saar is een bedrijf dat autofabrikanten ondersteuning biedt op het gebied van regels waaraan auto’s in de Europese Unie moeten voldoen.

Er zijn tegelijkertijd ook al meer dan 146.000 mensen die een auto hebben gereserveerd en daar ook al een bedrag voor hebben neergeteld in de vorm van een aanbetaling. Je krijgt die gewoon terug als je je pre-order intrekt. En pre-orders zijn ook in Nederland al geplaatst, hoewel onbekend is om hoeveel stuks het gaat.

Klinkt nog niet als een heel goed plan, wat natuurlijk ook buiten Europa een gevaar vormt voor passagiers. Tesla zelf meent dat het exoskelet van de Cybertruck juist ultieme bestendigheid geven en passagiers beschermen. Het skelet is gemaakt van gehard metaal en de glazen ramen zijn gehard, hoewel de hardheid bewijzen wel even misging in de presentatie.

Dat Cybertruck niet zal mogen, is vooral te wijten aan de carrosserie van de auto. Die zou ervoor zorgen dat de energie in een botsing niet door de neus wordt tegengehouden, maar juist door de passagiers. Dit veiligheidsprobleem is funest om de auto toe te staan. Stefan Teller van SGS-TÜV Saar zegt: “Je voelt je als inzittende misschien veilig, maar je bent dat juist niet. De wagen is zo gebouwd dat zelfs airbags je niet meer kunnen helpen.”

ORIGINEEL ARTIKEL:

Elon Musk was deze week volop in het nieuws toen zijn assistent op een podium een steen dwars door de ‘onbreekbare’ ruit van een Tesla Cybertruck gooide. Nu was de Cybertruck van zichzelf al een auto die flink besproken zou worden door zijn fascinerende uiterlijk, maar met deze ietwat beschamende vertoning ging het nieuws helemaal als een lopend vuurtje de wereld over. Elon Musk lijkt er erg blij mee. Hij heeft zonder advertentiebudget te hoeven inzetten al 146.000 pre-orders gekregen voor de Cybertruck.



Cybertruck

Het was nogal een vertoning, de zeer opvallende Cybertruck van Tesla, die donderdag in vol ornaat met al zijn hoekige hoeken en puntige uiteinden werd getoond door Elon Musk. Om te demonstreren dat zelfs de ramen robuust zijn, werd het ‘Tesla Armor Glass’ door Musk en zijn collega’s getest door er een metalen bal tegenaan te gooien. Hard, zacht: het maakt niet uit, de ramen braken. Hoewel Elon vooral opgelucht leek dat hij er niet compleet doorheen ging, is het toch een vrij gênante vertoning. Zeker omdat de rest van de presentatie werd gedaan met een auto op het podium met ruiten die aan diggelen lagen. Is het een #faal of een marketingstunt?

Daar kan niemand volledig uitsluitsel over geven, maar dat de bolide desondanks populair is, dat is wel gebleken aan het aantal pre-orders. Volgens Elon Musk zijn er al 146.000 stuks gepre-ordered. Je kunt denken dat dat allemaal grapjassen zijn, maar niets is minder waar: je moet voor een pre-order 100 dollar neertellen. Tesla heeft dus alvast 14,6 miljoen dollar in de pocket.

Lange adem

De meest populaire versie is die met twee motoren (49.900 dollar per stuk, 42 procent van de pre-orders), gevolgd door die met drie motoren (69.000 dollar per stuk, 41 procent van de pre-orders) en de bolide met één motor (39.900 dollar per stuk, 17 procent van de pre-orders). Pre-orderaars moeten wel van de lange adem zijn, want de productie van de Cybertruck start in het staartje van 2021. De drie-motorige variant wordt zelfs pas geproduceerd vanaf het jaar 2022.