​Wat is er gebeurd met de Tesla Cybertruck?

Toen we Cybertruck voor het eerst zagen, dachten we al: die gaat nooit worden goedgekeurd om ook in Nederland op straat te mogen. Toen kwam er op een gegeven moment toch een beetje hoop aan de horizon, maar inmiddels is het eigenlijk al niet meer de vraag of Cybertruck naar Nederland komt. Het is eerst zaak dat het gevaarte verschijnt in de Verenigde Staten en dat wil tot nu toe niet erg vlotten.

Tesla Cybertruck Het is een bizar vehikel, maar toch schijnt het een populaire wannahave te zijn onder autofanaten. Tesla’s Cybertruck is volledig elektrisch en fungeert als pick-up-truck. Tenminste, dat is de bedoeling. Ondertussen begint de wat hobbelige presentatie van de auto echter steeds meer als metafoor te gelden voor de auto. Bij de presentatie die Elon Musk met veel bombarie deed, gooide ontwerper Franz von Holzhausen een ijzeren bal tegen het zogenaamd kogelwerelde glas. Dat bleek dat kogelwerelde glas toch niet zo tof te vinden, waarna het in stukjes brak. Oops. Er is uiteindelijk wel een nieuwe video verschenen waarin het gooien van de ijzeren bal wel goed ging, maar iedereen had het inmiddels al over dat foutje. Aan de andere kant kan iemand met een reputatie als Elon Musk en een bedrijf met een reputatie als die van het hypervernieuwende Tesla wel een potje -of in dit geval een raampje- breken, dus nog steeds werd er reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe Tesla-bolide. Er werden veel reserveringen geplaatst, maar die zijn tot op de dag van vandaag nog niet uitgeleverd.

Informatie van de website Sterker nog, het laatste nieuws is dat Tesla de informatie over de bouw van het voertuig van zijn site heeft verwijderd. Musk zei eerder al dat de productie van de truck en jaar is uitgesteld. Pas eind 2022 wordt er gestart met de productie van deze bijzondere bolide. Hierin zal het coronavirus ongetwijfeld een rol hebben gespeeld, maar sommige potentiële eigenaren (die 100 euro hebben betaald om de auto te kunnen reserveren) houden hun hart vast: zij zijn bang dat hun auto straks nóg duurder wordt. Qua formaat is Cybertruck trouwens nog steeds niet geschikt voor de Europese of Nederlandse wegen. Dat komt vooral door zijn omvang: het gevaarte is zo’n 6 meter lang. Dat wordt wel heel ingewikkeld inparkeren. Er zou een aangepaste versie in de maak zijn. Er is wel al een andere versie van de Tesla gespot, maar die had geen deurgrepen, in tegenstelling tot andere prototypes die hier en daar de kop opstaken. Geen probleem, want deurgrepen waren toch al niet nodig: je opent de Tesla via gezichtsherkenning, of een app op je smartphone, dat is nog niet geheel duidelijk. Als de bolide er eerst maar komt.