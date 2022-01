Was die Tesla Cybertruck te mooi om waar te zijn?

Tegen alle verwachtingen in ging er tijdens de presentatie van Tesla Cybertruck toch een kogel door de ruit van de bolide. Een ‘sterretje’ dat in de tijden daarna alleen maar flink zou gaan scheuren. Maar ja, het is ook niet echt des Elon Musks om lijm in de kieren te spuiten. Kortom: gewoon doorgaan, maar aan dat doorgaan lijkt nu echt een einde te komen. Cybertruck Tesla heeft nu namelijk de productiedatum van Cybertruck van zijn website gehaald. Eigenlijk zou er in 2022 (een vrij groot kader) worden gestart met de productie, maar daar moet het bedrijf nu van terugkomen. Later deze maand komt Elon Musk met een nieuwe planning voor de bolide, maar waarschijnlijk denken de vele mensen die destijds meteen een pre-order plaatsten inmiddels wel dat die gigantische truck er niet komt.

Elektrische pick-uptruck De elektrische pick-uptruck is al aangekondigd in 2019, maar eind 2021 zouden de eerste mensen hun auto in ontvangst moeten nemen. Dat was tenminste het plan. Vervolgens werd de productie verlaat naar 2022, maar zelfs dat blijkt nu niet haalbaar te zijn. Hoe het precies komt, dat is onduidelijk. De auto zou met zijn formaat waarschijnlijk in Europa de weg niet opmogen, maar in de Verenigde Staten wel. Zou ook hier het chiptekort Tesla parten spelen? Eerder liet het al Tesla’s met minder chips uit de fabriek rollen, om maar te zorgen dat de productie kon doorgaan. Dat betekent echter ook dat er minder functionaliteiten zijn binnen de auto.

Tesla Waar er eerst nog te lezen was dat je als aanstaande Cybertruck-eigenaar in 2022 je configuratie kon bepalen omdat de productie dan zou starten, staat er nu alleen maar dat je dat kunt doen wanneer de productie nadert. Nu hoeft dat niet per se te betekenen dat er in 2022 helemaal geen auto’s worden geproduceerd, maar waarschijnlijk kan Tesla de grote vraag niet waarmaken en kiest het er daarom voor om het vaag te houden. Tegelijkertijd is dat ook maar gissen: we zullen echt moeten wachten tot Tesla zelf met meer informatie komt. In ieder geval is het van een koude kermis thuiskomen voor de eigenaren, die dit nieuws waarschijnlijk te weten komen via de website, in plaats van in een persoonlijk bericht.

Andere Tesla-modellen populair Bovendien heeft Tesla waarschijnlijk meer baat bij de productie van de andere voertuigen uit zijn selectie. Het gaat erg goed met Model 3, het vrij standaard model. Je ziet ze ook in Nederland veel op de weg, al had die auto vooral in 2019 een flinke opleving in aanschaf. In 2021 zou Tesla meer dan 1 miljoen auto’s hebben geproduceerd en dat is een indrukwekkend aantal gezien het chiptekort, maar ook vergeleken bij 2020 (een stijging van 87 procent). 26 januari krijgen we meer te horen over de plannen van Tesla, maar het zal ons niets verbazen als de steeds meer naar de achtergrond verdwijnende Cybertruck uiteindelijk helemaal het toneel verlaat.