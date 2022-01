5 social media trends in 2022

Het nieuwe jaar is gestart, dus doen experts en trendwatchers weer volop voorspellingen voor 2022. Zo ook voor social media. Zoals we allemaal wel weten volgen de ontwikkelingen elkaar op socials in een razend tempo op. Algoritmes wijzigen, de voorkeur voor communicatiemiddelen verandert en er ontstaan nieuwe platforms. Net als in 2021 kijken we ook dit jaar vooruit op wat we kunnen verwachten het komende jaar.





1. Korte video's worden de nieuwe norm

Video scoort al een aantal jaar goed op de social mediakanalen. Zeker korte filmpjes. Denk aan Reels op Instagram, maar ook de video's die je daar als gebruiker in de story's kunt plaatsen (maximaal 15 seconden per filmpje). Dit moedigt gebruikers van het platform aan om de video's vooral kort te houden. Creatieve, vermakelijke video's doen het op Instagram goed en dat is ook precies wat ze willen zien, liet Adam Mosseri (Head of Instagram) onlangs weten. Meer filmen dus de komende periode! Die korte filmpjes passen weer goed bij wat 'wij' gebruikers willen, want onze aandachtsspanne is kort.

Een Reel mag maximaal 30 seconden duren, een video op TikTok 60 seconden en op Twitter 2 minuten en 20 seconden. Meer zin in uitgebreide content? Dat vind je vooral op het nog immer populaire YouTube.





2. Facebook richt zich meer op subculturen en kanalen

Facebook is een soort verzamelplek geworden van allerlei groepen en sub-platforms. Dat is al jaren aan de gang, maar wordt in 2022 steeds belangrijker. Het is voor Facebook dé manier om gebruikers aan zich te blijven binden. Niet onbelangrijk, want die 2,9 miljard actieve gebruikers zijn natuurlijk goud waard. In ieder geval hun data. Het aantal groepen op Facebook is de afgelopen jaren hard gegroeid en blijkt behoorlijk succesvol. In die subculturen voelen gebruikers zich thuis. Ook Facebook Marketplace is populair en doet het in Nederland goed. Zeker als je Marktplaats zat bent is dit een prima alternatief.





3. Social audio wordt populairder

In 2021 vloog Clubhouse als een paddenstoel uit de grond. Iedereen wilde een 'invite' ontvangen en meeluisteren in 'rooms'. Zo snel als het opkwam, verdween de audio-app weer. Het was even razend populair, maar toen het nieuwe er eenmaal af was verdwenen de gebruikers in rap tempo. De oorzaak? Misschien heeft het te maken met het live aanwezig moeten zijn. Terugluisteren is namelijk niet mogelijk in de app en laten we eerlijk zijn, dan krijgt het al snel het karakter van een podcast. Toch is de verwachting dat dit jaar social audio populairder wordt. Audio-content past goed bij de tijd waarin we leven. Je ziet het alleen al aan de toename van het aantal podcasts.





4. Influencer marketing is een blijvertje

Er wordt veel over gezegd en geschreven, maar influencer marketing is here to stay. De impact van een campagne kan voor merken enorm zijn en veel lucratiever dan bijvoorbeeld een reguliere advertentiecampagne. Voor grote influencers is marketing zelfs de voornaamste inkomstenbron. Soms is het een perfecte match tussen de promotor en het merk, soms wringt ergens de schoen. Zo zag ik deze week al volop commentaar over influencers die bekendstaan om hun 'selflove' die nu reclame maken voor diëten. Voor merken blijft de samenwerking een interessant marketingmiddel, dus reken maar dat het een blijvertje is. Niet alleen grote influencers worden ingezet, ook kleinere accounts worden vaker benaderd voor promotie. Als de juiste persoon past bij een merk kan het een uitstekende samenwerking zijn.





5. Er komt meer aandacht voor inclusiviteit

Inclusieve marketing staat hoog op de agenda van grote merken. Het beeld was jarenlang nogal eenzijdig, maar daar lijkt langzaam verandering in te komen. We zien meer mensen met verschillende achtergronden, meer vormen en meer diverse beelden. Met goede inclusieve communicatie spreek je zoveel mogelijk mensen aan en sluit je niemand uit. Social media is net zo divers als de samenleving, dat hebben veel merken inmiddels wel begrepen. De aandacht voor inclusieve marketing neemt dus toe, de juiste invulling verdient soms nog wel wat aandacht.