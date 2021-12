​Finfluencers: autoriteiten waarschuwen social media-beleggers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt finfluencers en hun volgers. De op social media actieve beleggers die anderen informeren over beleggen, moeten daar voorzichtiger mee omspringen, meent de autoriteit.

Finfluencers Vroeger had je #fitgirls, maar dat zijn nu #fingirls. Het gaat niet om influencers die hun aanwezigheid op social media vooral inzetten om te laten zien hoeveel kilo ze kunnen bankdrukken, maar hoe ze de bank kunnen spekken. Het gaat niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen die hun volgers graag alle fijne kneepjes van het beleggen willen bijbrengen. Ze staan bekend als finfluencers en mede door cryptovaluta is beleggen en investeren een enorme hit. AFM is daar niet per se blij mee. Het maakt zich zorgen: “Finfluencers houden zich alleen niet altijd aan de regels, bijvoorbeeld omdat ze onzorgvuldige aanbevelingen doen en beleggingsadvies geven. Ook worden risicovolle producten aangeprezen en zijn ze niet altijd transparant over hun eigen belangen en vergoedingen die ze krijgen.”

AFM AFM deed onderzoek onder 150 van dit soort influencers en hoewel het tot de conclusie komt dat ze ervoor zorgen dat beleggen toegankelijker worden, blijkt het belang van hun volgers niet altijd de nummer één reden te zijn om posts te maken. Sowieso blijken er maar weinig neutrale finfluencers te zijn en wordt er niet heel duidelijk gecommuniceerd over bijvoorbeeld sponsormarketing. AFM zegt dat het goed is dat informatie over beleggen meer toegankelijk wordt, dankzij kanalen als YouTube, Facebook en Instagram, maar dat het belang van de belegger wel voorop moet staan. “Dit blijkt lang niet altijd het geval, ondanks de goede bedoelingen van veel finfluencers. De meesten van hen hebben overigens geen relevante financiële opleiding of werkervaring, terwijl ze door hun volgers wel als expert worden gezien.”

Geld verdienen Vaak zie je het ook wel als je een wall van een gemiddelde financiële influencer bekijkt: vaak hebben ze een boek geschreven of bieden ze trainingen aan, die allemaal geld kosten. Kortom, je moet wel geld uitgeven om geld te verdienen. Dat de finfluencer daar ook veel geld aan verdient, dat wordt eigenlijk te weinig belicht. Zeker als volgers bijvoorbeeld worden aangeraden om een rekening bij een beleggingsonderneming te openen, waarbij de influencer een vergoeding per aangebrachte klant krijgt. Dat mag niet, meent de autoriteit. Ook niet als je er transparant over bent: aanbrengbonussen zijn niet geaccepteerd in de financiële wereld om dat hiermee het provisieverbod wordt overtreden, wat onder andere bestaat om de burger te beschermen.

Geen vergunning Wat voor niet-financiële experts goed is om te weten, dat is dat er vaak wordt geclaimd dat finfluencers geen financieel advies geven. Dat klopt, dat mogen ze namelijk helemaal niet zonder vergunning van de AFM. Financieel advies is wanneer je heel specifiek een bepaald product van een bepaalde aanbieder aanraadt aan een bepaalde klant. Echter lijkt het er wel vaak op dat er toch echt advies wordt gegeven. Dat valt in posts wel mee, maar als het gaat om live-sessies waarbij mensen vragen kunnen insturen die direct worden beantwoord, dan gaan de social media-koning(inn)en wel eens in de fout.

Geld verloren Dit komt vaak niet aan het licht, maar soms wel. Mensen kunnen namelijk bij de AFM ook melden dat ze veel geld verliezen door finfluencers of dat finfluencers toch financieel advies geven. De AFM heeft nu finfluencers aangeschreven om ze te wijzen op hun praktijken en aan te geven dat de autoriteit hierop extra let. Uiteraard is het niet alleen aan de Autoriteit Financiële Markten om oplettend te zijn wanneer het om financiële zaken gaat. Zorg dat je zelf altijd goed onderzoek doet wat de risico’s zijn en of je er veel geld mee kunt verliezen. Als je het geld kunt überhaupt kunt missen, want we leven in onzekere tijden. Bedenk je goed wat de ander er voor voordeel aan heeft, voordat je je laat finfluencen.