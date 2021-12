​Instagram komt bij zinnen: volgend jaar weer chronologisch

Er komen grote veranderingen aan voor Instagram in het nieuwe jaar. Niet alleen vanwege de hulp voor tieners en hun ouders, maar ook voor iedereen die het social medium gebruikt. Eigenlijk is het niet vernieuwend, want Instagram was ooit zo, maar dit zal wel voor veel mensen als een revolutie voelen. Instagram gaat terug naar de chronologische weergave.

Retro-Instagram

Het is een keuze: je mag straks zelf bepalen of je de Instagram-feed wil laten tonen op de populariteitswedstrijd-modus die de feed nu heeft, waarbij posts met meer likes en interactie ook hoger komen te staan in de feed. Of je kiest voor retro-Instagram, waarbij je een chronologische versie van de feed ziet. Dat betekent dat het ijsje dat je oma post straks hoger in je feed staat dan een post van die influencervriendin van je die meteen 100 likes heeft, als je oma die qua tijd later postte dan de influencer.

Het is geen jubel en juich-verhaal van Instagram dat met grote bombarie wordt aangekondigd. Integendeel: Instagram-baas Adam Mosseri liet het weten terwijl hij voor het Amerikaanse Senaat moest getuigen over hoe schadelijk Instagram is voor jongeren. De vraag werd gesteld of Mosseri van mening was dat mensen Instagram moesten kunnen gebruiken zonder de manipulatie van algoritmes en zijn antwoord was daarop dat hij er oké mee is als mensen de optie weer krijgen om te kiezen voor een chronologische feed. Sterker nog, toevalligerwijs is Instagram net bezig om dat te maken.