​Instagram probeert open te zijn over zijn algoritme

Er bestaat niet één groot algoritme op Instagram, er zijn meerdere algoritmes die ieder hun eigen ding doen. Dat is wat Instagram-topman Adam Mosseri schrijft een blogpost, waarin hij meer transparantie hoopt te geven over hoe het social medium werkt. Deze actie staat niet op zichzelf, maar komt voort uit een storm van kritiek op Instagram omdat mensen denken dat het platform bewust bepaalde posts minder snel toont.

Instagram-algoritme

Mosseri denkt dat wanneer een post niet vaak wordt bekeken, die komt door andere Instagram-gebruikers, in plaats van door het algoritme van de Gram zelf. “De meeste mensen bekijken minder dan de helft van hun feed.” Het is tegelijkertijd wel zo dat de algoritmes bepalen wat je het eerst ziet. Instagram gebruikt hier een soort signalen voor, om te weten te komen of deze post bij jou in de smaak zal vallen. Er zijn vier signalen: informatie over de post (dus zowel content als aantal likes), informatie over de persoon die het heeft gepost (is dit iemand die heel actief is op Insta?), jouw eigen activiteit (hoeveel posts heb je geliked) en je geschiedenis met de persoon die de post maakte (hoe interessant vind je hem of haar?).



Verwijderde Instaposts Vervolgens slaat het algoritme aan het rekenen om te calculeren hoe je zal reageren op de post. Geef je het een reactie, of like je het alleen? Hoe groter de kans is dat jij hierop in actie komt, hoe hoger de post wordt weergegeven. Toch mag niet alles op Instagram: er wordt nog steeds volop content verwijderd en hiervan begrijpen gebruikers vaak niet waardoor het komt. “We ontwikkelen momenteel betere in-app meldingen zodat je meteen weet waarom een post offline werd gehaald. We kijken ook naar nieuwe manieren om mensen te laten wanneer wat ze posten tegen onze Recommendations Guidelines ingaat.” In ieder geval geeft Mosseri aan dat het Instagram er juist om gaat dat je zoveel mogelijk ziet. “Toen we in 2010 lanceerden, was Instagram een enkele stroom foto's in chronologische volgorde. Maar naarmate meer mensen lid werden en er meer werd gedeeld, werd het voor de meeste mensen onmogelijk om alles te zien, laat staan alle berichten die ze zouden waarderen. In 2016 misten mensen 70% van al hun berichten, waaronder bijna de helft van de berichten van hun naaste connecties. Daarom hebben we een feed ontwikkeld en geïntroduceerd die berichten rangschikt op basis van wat jij het belangrijkst vindt.”







Zo beïnvloedt je wat je ziet op de Gram Tot slot geeft Mosseri aan dat je kunt beïnvloeden wat je ziet op Instagram. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van vrienden die het dichtst bij je staan, maar ook het muten van mensen waar je wat minder op zit te wachten. Je kunt ook helpen door een post die je wordt aangeraden te markeren als ‘not interested’, zodat je in de toekomst niet soortgelijke posts te zien krijgt. Dit zijn de manieren om het algoritme te beïnvloeden, naast uiteraard je normale like-gedrag en wie je allemaal al dan niet volgt. Kortom, wat Instagram eigenlijk zegt is: als je de content de laatste tijd niet meer zo interessant vindt, dan is de kans groot dat dit komt door je eigen gedrag op het platform. Het kan helpen om dan tijdelijk even compleet door te slaan. Wil je bijvoorbeeld graag meer tattoo-artiesten in je feed zien, zorg dan dat je allerlei tattoo-artiesten en -shops volgt, liket en berichten stuurt. Ben je juist meer op zoek naar posts van je echte connecties, zorg dan dus dat je veel mensen markeert als belangrijke vriend.

Beeldbron: USA-Reiseblogger