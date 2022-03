​SpaceX: “Eerste vlucht Starship-raket is in mei”

De imposante Starship-raket van SpaceX wordt in mei gelanceerd. Op Twitter schreef Elon Musk dat het gevaarte dan in de baan rond de aarde wordt gebracht en dat is goed nieuws. De lancering werd al een paar keer uitgesteld. Plus: het had bijna de ondergang van SpaceX geweest.

Net als de kolos van NASA, Space Launch System , zijn er grote plannen voor Starship. In eerste instantie gaat hij als test de baan rond de aarde in, maar uiteindelijk is het plan om astronauten te vervoeren naar diepere plekken in de ruimte, zoals de maan en hopelijk zelfs Mars. Nogmaals: bemand dus. Het is de droom van Elon Musk om mensen naar Mars te vervoeren en hij zou het liefst koloniën starten in de ruimte. Er hangt dus vrij veel af van deze eerste lancering.

De Super Heavy-raket

Starship bestaat uit het Starship-ruimtevaartuig en de Super Heavy-raket. SpaceX noemt het ook wel een volledig herbruikbaar transportsysteem: “Starship wordt 's werelds krachtigste draagraket dat ooit is ontwikkeld, met de mogelijkheid om meer dan 100 ton naar een baan om de aarde te vervoeren.” Er kunnen 100 mensen worden vervoerd in het vaartuig. De eerste bemande vlucht vindt plaats in 2023. De persoon die in Starship langs de maan gaat, dat is de Japanse ondernemer Yusaku Maezawa. In totaal is hij dan een week onderweg.

Mocht je je afvragen wat er met SpaceX-projecten zoals de Mars Colonial Transporter, het Interplanetary Transport System of Big Falcon Rocket is gebeurt: dat zijn allemaal voormalige namen van dit project (dat binnen SpaceX Big Fucking Rocket wordt genoemd). In totaal kost het project ongeveer vijf miljard dollar en Elon Musk zelf staat aan de leiding.